Под Волгоградом в ДТП погибла пассажирка «ЗАЗ», двое в больнице

В результате ДТП водитель и 9-летний пассажир автомобиля «ЗАЗ» доставлены в больницу, а пенсионерка, которая также находилась в салоне «ЗАЗ», от полученных травм скончалась.
Происшествия 24.06.2023 11:09
0
24.06.2023 11:09
В результате ДТП водитель и 9-летний пассажир автомобиля «ЗАЗ» доставлены в больницу, а пенсионерка, которая также находилась в салоне «ЗАЗ», от полученных травм скончалась.
В ДТП в Камышинском районе в ДТП погибла 72-летняя женщина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне около девяти часов вечера на 516 км. автодороги «Саратов-Сызрань-Волгоград».- 61-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», двигаясь со стороны Камышина в сторону Волгограда, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «ЗАЗ» под управлением 70-летнего водителя, - рассказали в главке.
В результате ДТП водитель и 9-летний пассажир автомобиля «ЗАЗ» доставлены в больницу, а пенсионерка, которая также находилась в салоне «ЗАЗ», от полученных травм скончалась.
В Волгоградской области семья пострадала в ДТП с лосем24.06.2023 11:53
Происшествия 24.06.2023 11:53
В Волгограде школьник на электросамокате сбил 2-летнего ребенка24.06.2023 11:34
Происшествия 24.06.2023 11:34
На Ангарском в Волгограде при строительстве дороги разрушили коллектор24.06.2023 09:37
Происшествия 24.06.2023 09:37
В Волжском нашелся пропавший днем 7-летний ребенок23.06.2023 21:50
Происшествия 23.06.2023 21:50
В Волгоградской области детсад заплатит 292 тысячи за ранение ребенка23.06.2023 20:22
Происшествия 23.06.2023 20:22
ГУ МВД сообщило подробности об исчезновении ребенка в городе Волжском23.06.2023 19:45
Происшествия 23.06.2023 19:45
В Волжском во время прогулки пропал 7-летний ребенок23.06.2023 19:12
Происшествия 23.06.2023 19:12
В Волгоградской области бык одним ударом нокаутировал своего хозяина23.06.2023 18:39
Происшествия 23.06.2023 18:39
В Волгоградской области потушили крупный ландшафтный пожар у трассы Р-22 «Каспий»23.06.2023 17:35
Происшествия 23.06.2023 17:35
Числится в федеральном розыске. Под Волгоградом ищут раненного в живот педофила из Калуги23.06.2023 17:03
Происшествия 23.06.2023 17:03
Катал девушку. В Волгограде в опору «танцующего» моста влетел подросток на гидроцикле23.06.2023 14:46
Происшествия 23.06.2023 14:46
В Волгограде мужчине обожгло голову от закипевшего радиатора23.06.2023 14:20
Происшествия 23.06.2023 14:20
В Волгограде вагон СТ сняли с линии из-за подозрительного пакета в салоне22.06.2023 19:26
Происшествия 22.06.2023 19:26
Полиция ищет волгоградцев, избивших толпой в речпорту молодого парня22.06.2023 16:27
Происшествия 22.06.2023 16:27
СК проверит кафе «ЕвроАзия» в Камышине после отравления четырех человек22.06.2023 15:44
Происшествия 22.06.2023 15:44