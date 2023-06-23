В Волгоградской области детсад заплатит 292 тысячи за ранение ребенка

В Волгограде областной суд взыскал более 292 тысяч рублей с детского сада в Котельниковском районе после ранения одной из воспитанниц. Указанная сумма, по информации представителя облсуда Екатерины Вальковской, будет выплачена в качестве моральной компенсации матери и ребенку, а также покроет расходы на длительное лечение.

Согласно материалам дела, 11 апреля 2019 года во время прогулки в детском саду в Котельниковском районе девочка получила травму в виде порезов пальцев обеих рук об острые края металлического забора, установленного на территории дошкольного учреждения.

– С множественными ранами воспитанница детсада была доставлена в городскую больницу. Для восстановления нормальной жизнедеятельности потребовалось длительное лечение и несколько операций, – сообщила Екатерина Вальковская.

Сообщается, что в районный суд обратился прокурор Котельниковского района, представляя интересы ребенка и его матери. На суде мама девочки сообщила, что в декабре 2021 года она обратилась в районный отдел образования с заявлением о возмещении затрат на лечение дочери и компенсации морального вреда, но ей в выплатах отказали.

– Представитель ответчика не возражал против частичного удовлетворения исковых требований, пояснив, что семья обращалась в сеть многопрофильных клиник за оказанием платных медицинских услуг. Вместе с тем медицинские учреждения в силу условий договора об оказании услуг могли оказывать такие услуги бесплатно, чем истец не воспользовалась. Полагал, что в удовлетворении исковых требований в части взыскания расходов за оказание платных услуг следует отказать, – уточняет Вальковская.

В итоге Котельниковский районный суд взыскал с детского сада затраты на лечение в размере 142 332 рублей, компенсацию морального вреда – 50 000 рублей в пользу матери и 100 000 рублей в пользу ребенка.

Не согласившись с решением суда о взыскании расходов на платные медуслуги, представитель детсада обжаловал его в областном суде.

– Изучив материалы дела, в том числе результаты судебно-медицинской экспертизы, областной суд оставил решение Котельниковского районного суда Волгоградской области без изменения, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения, – уточняет представитель суда.