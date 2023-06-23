В Волгограде подросток на гидроцикле накануне влетел в опору «танцующего» моста. Как сообщает V102.RU, молодой человек вместе со своей 23-летней подругой рассекали по Волге на водном скутере отца несовершеннолетнего.

— 22 июня 2023 года около 17.30 несовершеннолетний, управляя гидроциклом, принадлежащим на праве собственности его отцу, вместе с девушкой следовали вверх по Волге в районе Центральной набережной, где столкнулся с опорой автодорожного моста, — прокомментировали информагентству в пресс-службе Западного МСУ на транспорте СКР.

Установлено, что от столкновения гидроцикл перевернуло, скутер получил механические повреждения. Судоводитель и пассажир оказались в воде, никаких травм не зафиксировано.

Волгоградский следственный отдел на транспорте начал проверку. Выяснятся все обстоятельства произошедшего.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»