«Газель свалилась на бок»: в ДТП в Волгоградской области разбились три человека

Происшествия 22.06.2023 14:16
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22.06.2023 14:16
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, которое случилось сегодня, 22 июня, в 7 часов утра в Чернышковском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, автомобиль «Датсун Он-ДО» под управлением 49-летнего мужчины двигался со стороны хутора Тормосин в сторону Цимлянска по второстепенной дороге. Водитель при попытке выехать на перекресток не предоставил преимущество автомашине «Газель Бизнес», который ехал по главной трассе. В результате столкновения автомобилей пострадали водитель легкового автомобиля и 57-летний мужчина, который был за рулем «Газели». Удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся.
Также в аварии травмировалась и 57-летняя пассажирка «Датсуна». На месте аварии работают экипажи госавтоинспекции. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме, пояснили в главке.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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