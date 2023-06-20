Депутаты Госдумы 20 июня приняли закон, согласно которому в России детей участников специальной военной операции в первоочередном порядке будут принимать в детские сады и школы.

– Согласно документу, детям военнослужащих и граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших или умерших при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, а также в летних оздоровительных лагерях, – сообщили по итогам заседания в Госдуме.

Уточняется, что право на первоочередное зачисление в том числе будут иметь дети, усыновленные или находящиеся под опекой или попечительством в семье, включая приемную либо патронатную.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»