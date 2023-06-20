В Волжском в 32-ом микрорайоне потушили степной пожар

Происшествия 20.06.2023 16:18
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20.06.2023 16:18
В Волжском сегодня, 20 июня, потушили крупный степной пожар. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, в районе 32-ого микрорайона произошло возгорание сухой растительности. Площадь возгорания составляла около 800 квадратных метров.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.
Фото администрации Волжского
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