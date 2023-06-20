В Волгоградской области пенсионерка спалила дом своего бывшего из ревности

Ревность и алкоголь подвигли жительницу одного из сел Ольховского района на преступление – она попыталась поджечь дом своего бывшего супруга. Происшествие случилось 19 июня. 54-летний мужчина, позвонивший в полицию, сообщил, что его бывшая супруга спалила его дом. Когда полицейские приехали по названному адресу, пожарные уже потушили возгорание.

Оперативники выяснили, что, будучи в разводе, пара продолжала проживать в общем доме. В тот день 60-летняя бывшая супруга, употребив спиртные напитки, стала убеждать мужа в необходимости вновь зарегистрировать брак. Однако мужчина категорически отказался и сообщил, что скоро женится на другой женщине. Желая отомстить, подозреваемая пригрозила сжечь их совместное жилище, однако бывший супруг не воспринял ее слова всерьез и ушел.

Этого опаленная спиртным и ревностью душа женщины стерпеть не могла. Она набила металлическую кастрюлю ветошью, подожгла, оставила ее в комнате и убежала. Дым, который пошел из дома, заметили соседи – вызвали пожарных и сообщили о произошедшем хозяину дома. Женщину задержали. Она созналась в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МЧС России