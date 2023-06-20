Происшествия

Под Волгоградом ипэшник собирался продать центнер воскресшего фарша

Происшествия 20.06.2023 12:06
0
20.06.2023 12:06


В Волгоградской области в ходе проверки сотрудниками управления Россельхознадзора обнаружено 100 килограммов индюшиного фарша с истекшим сроком годности. Несмотря на негодность продукта, предприниматель из Калачевского района, тем не менее, не терял надежды его продать и в буквальном смысле воскресил в документах. 

– Мониторинговой группой ведомства по данным ФГИС «Меркурий» установлено, что на площадке предпринимателя через транзакцию «переработка/производство» был увеличен срок годности индюшиного фарша в количестве 100 кг. Таким образом, предпринимателем нарушены требования закона «О ветеринарии», технического регламента «О безопасности пищевой продукции», а также нарушена прослеживаемость пищевой продукции, – сообщили в управлении Россельхознадзора. По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области ветеринарного законодательства Российской Федерации и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством.

Согласно открытой информации, нарушения выявлены при проверке деятельности индивидуального предпринимателя Валерия Громко.  Мужчина в городе Калаче-на-Дону занимается переработкой и продажей мяса. При этом житель Калачевского района уже попадал в поле зрения надзорного ведомства. 

Так, в апреле этого года инспекторы установили, что Громко умудрился из 594 килограммов сырья изготовить 804 килограмма мясной продукции. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
20.06.2023 12:29
Происшествия 20.06.2023 12:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2023 11:23
Происшествия 20.06.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2023 08:29
Происшествия 20.06.2023 08:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2023 13:36
Происшествия 19.06.2023 13:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2023 12:59
Происшествия 19.06.2023 12:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2023 10:47
Происшествия 19.06.2023 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2023 09:23
Происшествия 19.06.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2023 09:10
Происшествия 19.06.2023 09:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2023 21:37
Происшествия 18.06.2023 21:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2023 19:31
Происшествия 18.06.2023 19:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2023 18:40
Происшествия 18.06.2023 18:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2023 17:57
Происшествия 18.06.2023 17:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2023 14:33
Происшествия 18.06.2023 14:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2023 10:08
Происшествия 18.06.2023 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2023 08:49
Происшествия 18.06.2023 08:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:57
У собственников бывшего общежития «Химпрома» заберут комнаты с крысами и тараканамиСмотреть фотографии
13:50
«Росгосстрах» запустил акцию «Горячий сезон» с выгодой до 25% при страховании жильяСмотреть фотографии
13:50
Волгоградец ударил ножом соседа в лифте и спрятался от полиции под кроватьюСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде осудили двоих мошенников, завладевших муниципальной землейСмотреть фотографии
12:54
Голодные до кадров предприятия встретятся с волгоградцами в амфитеатреСмотреть фотографии
12:29
В станице Волгоградской области домашняя собака пала от бешенстваСмотреть фотографии
12:06
Под Волгоградом ипэшник собирался продать центнер воскресшего фаршаСмотреть фотографии
11:33
Три четверти жителей ЮФО учат своих детей копить деньгиСмотреть фотографии
11:23
На юге Волгограда водолазы нашли в Волге труп 43-летнего мужчиныСмотреть фотографии
10:31
«Они никого не боятся»: волгоградцы сняли сериал про закладчиков под своими окнамиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Одного еще ищут: в Волгограде трое подростков с ножом напали на мужчинСмотреть фотографии
10:04
Время – деньги: волгоградским предпринимателям рассказали, чем полезен ЭДОСмотреть фотографии
09:49
Очередная серия экскурсий «Огни большого города» стартует 26 июняСмотреть фотографии
08:29
«Он хорошо плавал»: в Волжском утонул 17-летний мастер спорта по кикбоксингу Вячеслав ДрынкинСмотреть фотографии
21:54
В Волгоградскую область возвращаются дожди и грозыСмотреть фотографии
21:35
Группа «Бандэрос» выступит в Волгограде 24 июня на молодежном фестивалеСмотреть фотографии
21:08
«Бесцельно ездила»: волонтеры нашли пропавшую под Волгоградом пенсионеркуСмотреть фотографии
20:47
Бесплатные занятия йогой два раза в неделю будут проходить в волгоградском ЦПКиОСмотреть фотографии
20:37
На севере Волгограда вагон СТ при развороте сошел с рельсовСмотреть фотографии
20:24
В Волгоградской области в мае подскочила инфляция из-за роста турпотокаСмотреть фотографии
19:44
Утонувшие в мусоре площадки взялись разгребать коммунальщики ВолгоградаСмотреть фотографии
18:50
В Волгограде на Тулака высадился десант рабочих с водолазамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:20
Тракторный завод Волгограда продолжит работу после оптимизации АОСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде оборудуют пляж возле ЦПКиО, но РПН может запретить лезть в водуСмотреть фотографии
17:34
С жителя Камышина УК требовала 10 тысяч в месяц за горячую водуСмотреть фотографии
17:31
На стыке ул. Землянского и Нулевой продольной в Волгограде появится полоса для разгонаСмотреть фотографии
16:43
Суд обязал мэрию Волгограда изолировать агрессивных бездомных собакСмотреть фотографии
16:25
Волгоградские врачи обследуют пострадавшего в ДТП с электросамокатом подросткаСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде мусорная свалка «уехала» на проезжую частьСмотреть фотографии
15:41
В Котово осудили экс-председателя ТСЖ за растрату денег жильцовСмотреть фотографии
 