Под Волгоградом ипэшник собирался продать центнер воскресшего фарша

В Волгоградской области в ходе проверки сотрудниками управления Россельхознадзора обнаружено 100 килограммов индюшиного фарша с истекшим сроком годности. Несмотря на негодность продукта, предприниматель из Калачевского района, тем не менее, не терял надежды его продать и в буквальном смысле воскресил в документах.

– Мониторинговой группой ведомства по данным ФГИС «Меркурий» установлено, что на площадке предпринимателя через транзакцию «переработка/производство» был увеличен срок годности индюшиного фарша в количестве 100 кг. Таким образом, предпринимателем нарушены требования закона «О ветеринарии», технического регламента «О безопасности пищевой продукции», а также нарушена прослеживаемость пищевой продукции, – сообщили в управлении Россельхознадзора. По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области ветеринарного законодательства Российской Федерации и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством.

Согласно открытой информации, нарушения выявлены при проверке деятельности индивидуального предпринимателя Валерия Громко. Мужчина в городе Калаче-на-Дону занимается переработкой и продажей мяса. При этом житель Калачевского района уже попадал в поле зрения надзорного ведомства.

Так, в апреле этого года инспекторы установили, что Громко умудрился из 594 килограммов сырья изготовить 804 килограмма мясной продукции.