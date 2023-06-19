Ушел на пляж с подругой. В Волжском ищут тело утонувшего 17-летнего подростка

В Волжском Волгоградской области продолжаются поиски тела утонувшего накануне подростка. Как сообщает V102.RU, парень ушел на городской пляж вместе с подругой.

— 18 июня 2023 года в следственный отдел по городу Волжский поступило сообщение о безвестном исчезновении 17-летнего подростка, который накануне около 17.00 во время купания в реке Ахтуба в районе городского пляжа Волжского по улице Набережная, 4Б, в присутствии своей знакомой скрылся под воду, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Уточняется, что отдыхавшая с ним девушка сообщила об этом спасателям, дежурившим на пляже, однако они не смогли найти его в воде.

— В ходе осмотра места происшествия на берегу обнаружены одежда и личные вещи подростка. Водолазами спасательной службы продолжаются поисковые мероприятия в реке Ахтуба. Организована проверка, — добавила Буянова.

Отметим, что это уже второй случай утопления в Волжском. Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о смерти 14-летнего подростка, который ушел под воду на глазах у своего друга во время купания в реке Ахтуба в поселке Рабочий.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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