На трассе под Волгоградом из-за невнимательного водителя пострадали два человека









Два человека пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло сегодня около 6 утра на 756 км автодороги в Михайловском районе.

- 35-летний водитель, управляя автомашиной Opel Astra, двигаясь со стороны Москвы в Волгоград, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем «Фотон», - рассказали в главке.

В результате за медицинской помощью обратились водитель и 45-летняя пассажирка Opel Astra.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



