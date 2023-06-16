На трассе под Волгоградом из-за невнимательного водителя пострадали два человека

Происшествия 16.06.2023 12:22
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16.06.2023 12:22
Два человека пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло сегодня около 6 утра на 756 км автодороги в Михайловском районе.
- 35-летний водитель, управляя автомашиной Opel Astra, двигаясь со стороны Москвы в Волгоград, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем «Фотон», - рассказали в главке.
В результате за медицинской помощью обратились водитель и 45-летняя пассажирка Opel Astra.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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