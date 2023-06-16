Происшествия

На трассе под Волгоградом из-за невнимательного водителя пострадали два человека

Происшествия 16.06.2023 12:22
0
16.06.2023 12:22



Два человека пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло сегодня около 6 утра на 756 км автодороги в Михайловском районе.
- 35-летний водитель, управляя автомашиной Opel Astra, двигаясь со стороны Москвы в Волгоград, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем «Фотон», - рассказали в главке.
В результате за медицинской помощью обратились водитель и 45-летняя пассажирка Opel Astra.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.06.2023 11:37
Происшествия 16.06.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2023 11:05
Происшествия 16.06.2023 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2023 10:44
Происшествия 16.06.2023 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2023 09:46
Происшествия 16.06.2023 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2023 09:27
Происшествия 16.06.2023 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2023 08:37
Происшествия 16.06.2023 08:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2023 19:22
Происшествия 15.06.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2023 17:35
Происшествия 15.06.2023 17:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2023 17:14
Происшествия 15.06.2023 17:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2023 16:47
Происшествия 15.06.2023 16:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2023 15:30
Происшествия 15.06.2023 15:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2023 13:26
Происшествия 15.06.2023 13:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2023 13:04
Происшествия 15.06.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2023 13:02
Происшествия 15.06.2023 13:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2023 10:50
Происшествия 15.06.2023 10:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:39
Переплетение судеб в новой балетной постановке «Линии жизни»Смотреть фотографии
15:19
Греф и Бочаров договорились о создании кампуса «Школы 21» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде осудят ростовскую карманницуСмотреть фотографии
14:58
«Она была, есть и будет»: эксперт опроверг утверждение о том, что мошки в Волгограде стало большеСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде ищут подрядчика на ремонт разрушенного фонтана на проспекте ЛенинаСмотреть фотографии
13:54
«Упал вниз головой»: в Волгограде мужчина после теплового удара разбился насмертьСмотреть фотографии
13:18
Минтруд не поддержал закрепление шестидневки в ТК РФСмотреть фотографии
13:17
Цифровое лето: Tele2 предлагает волгоградцам три месяца бесплатного домашнего интернета и ТВСмотреть фотографии
12:48
Житель Волгограда воткнул нож в шею любимой и сдался полицииСмотреть фотографии
12:46
Исчезнувшего из-за цыган главу под Волгоградом сменили на Инну ДрузинуСмотреть фотографии
12:34
РПН взыскал ущерб за отравленную землю у скважины под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:34
На благоустройство Котельниково за полтора года привлекли 140 млн рублейСмотреть фотографии
12:22
На трассе под Волгоградом из-за невнимательного водителя пострадали два человекаСмотреть фотографии
11:46
Губернаторы Бочаров и Беглов провели встречу на ПМЭФ-2023Смотреть фотографии
11:43
СК: организована проверка жесткой посадки самолета в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
Санитарка, ударившая в больнице им. Фишера пациента, уволена по статьеСмотреть фотографии
11:14
Волгоградские металлурги презентовали практики улучшений рабочих процессовСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде легковушка у телецентра вылетела на встречку, есть пострадавший: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Полиция задержала волгоградца, ударившего ножом пассажира автобусаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
На Украине погиб 36-летний мобилизованный волгоградец Вадим ШереметСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде гендиректор ЧОП не платил зарплату охранникам 8 месяцевСмотреть фотографии
10:04
Мэрию Волгограда обязали оборудовать пандус для 5-летнего ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
09:46
Борт рейса Москва — Ереван экстренно сел в Волгограде из-за неполадокСмотреть фотографии
09:27
Самолет совершил аварийную посадку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области задержан саратовец с 3 кг мефедрона в машинеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:37
Под Волгоградом пропала пенсионерка в красном халатеСмотреть фотографии
07:48
В Волгоградской области подорожал бензин трех марокСмотреть фотографии
21:18
Под Волгоградом вдовца признали виновным в смерти жены от удара током в ваннойСмотреть фотографии
21:02
Редкого жука-нарывника обнаружили в природном парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:23
«Готовимся к наплыву больных»: разработанный в Волгограде экзоскелет вернул силы двум десяткам раненных на СВО бойцовСмотреть фотографииCмотреть видео
 