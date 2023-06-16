Под Волгоградом пропала пенсионерка в красном халате

Всем, кому известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефону: 89608871558.
Происшествия 16.06.2023 08:37
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16.06.2023 08:37
Всем, кому известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефону: 89608871558.
Волонтеры разыскивают пенсионерку из поселка Новая Надежда Городищенского района Волгоградской области. Как сообщили V102.Ru в поисковой организации «Лиза Алерт», 65-летняя Светлана Николайчук пропала 15 июня, с той поры о ней ничего не известно.Приметы женщины – нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Была одета в красный халат и шлепанцы такого же цвета.
Всем, кому известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефону: 89608871558.
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