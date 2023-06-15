Видео: в Волгограде водитель выскочил на красный и устроил массовое ДТП











Массовое ДТП произошло сегодня, 15 июня, в Краснооктябрьском районе Волгограда, передает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, в 14:40 на пересечении ул. Маршала Еременко с ул. Пельше столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, 27-летний водитель «Лада Гранта» решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114», который отбросило на «Ниссан».

Больше всего в этой аварии досталось тем, кто находился в ВАЗе. Количество и состояние пострадавших уточняется.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области







