Видео: в Волгограде водитель выскочил на красный и устроил массовое ДТП

Происшествия 15.06.2023 17:35
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15.06.2023 17:35
Массовое ДТП произошло сегодня, 15 июня, в Краснооктябрьском районе Волгограда, передает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, в 14:40 на пересечении ул. Маршала Еременко с ул. Пельше столкнулись три автомобиля.
По предварительной информации, 27-летний водитель «Лада Гранта» решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114», который отбросило на «Ниссан».
Больше всего в этой аварии досталось тем, кто находился в ВАЗе. Количество и состояние пострадавших уточняется.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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