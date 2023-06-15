Происшествия

Пятеро юных мотоциклистов пострадали в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 15.06.2023 10:50
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15.06.2023 10:50



В Волгоградской области пятеро несовершеннолетних на мотоциклах пострадали в ДТП. Как сообщили V102.RU, в городе Котельниково на перекрестке 12-летний бесправный водитель, следующий с 11-летним пассажиром на мотоцикле «Омакс», не уступил дорогу и врезался в «ВАЗ-2110». 



Двоих несовершеннолетних доставили в больницу. Похожее ДТП произошло в этом городе через несколько часов. 13-летний подросток без прав управлял мотоциклом «Рэйсер» и тоже не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2107». В результате этого ДТП пострадала 13-летняя пассажирка мотоцикла.



Еще одна авария произошла в Алексеевском районе, где 17-летний подросток без прав не справился с управлением мотоцикла «Кавасаки» и совершил опрокидывание. Пострадавшего доставили в больницу. 



В Тракторозаводском районе Волгограда пострадал 16-летний подросток, который был за рулем мотоцикла «Мотолэнд». На этот раз преимущество в движении не предоставил 32-летний водитель автомашины «Лада Гранта». Он врезался в мотоциклиста напротив дома №47 по улице Ополченской. Несовершеннолетнего госпитализировали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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