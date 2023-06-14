Под Волгоградом 2-летний ребенок выпал из окна общежития

Происшествия 14.06.2023 10:31
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14.06.2023 10:31
Следователи проводят проверку по факту происшествия с 2-летним мальчиком, который выпал из окна 5-го этажа в городе Фролово Волгоградской области. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в результате падения малыш получил тяжелейшие травмы.
- Медики диагностировали у маленького пациента катотравму, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также переломы костей свода и основания черепа. В настоящее время за жизнь ребенка борются врачи, - рассказала Буянова.
Установлено, что мальчик 2021 года рождения проживает с родителями в одной из комнат общежития, расположенного по улице Революционная во Фролово. Вечером 13 июня малыш самостоятельно забежал в комнату соседей, залез на диван, а с него забрался на подоконник. Затем мальчик облокотился на москитную сетку открытого окна. Конструкция не выдержала ребенка и обрушилась вместе с ним.
Следственными органами СКР по Волгоградской области проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.
На данный момент известно, что семья мальчика не состояла на профилактическом учете и характеризуется положительно.
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