Под Волгоградом 2-летний ребенок выпал из окна общежития









Следователи проводят проверку по факту происшествия с 2-летним мальчиком, который выпал из окна 5-го этажа в городе Фролово Волгоградской области. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в результате падения малыш получил тяжелейшие травмы.

- Медики диагностировали у маленького пациента катотравму, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также переломы костей свода и основания черепа. В настоящее время за жизнь ребенка борются врачи, - рассказала Буянова.

Установлено, что мальчик 2021 года рождения проживает с родителями в одной из комнат общежития, расположенного по улице Революционная во Фролово. Вечером 13 июня малыш самостоятельно забежал в комнату соседей, залез на диван, а с него забрался на подоконник. Затем мальчик облокотился на москитную сетку открытого окна. Конструкция не выдержала ребенка и обрушилась вместе с ним.

Следственными органами СКР по Волгоградской области проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.

На данный момент известно, что семья мальчика не состояла на профилактическом учете и характеризуется положительно.



