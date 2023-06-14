На юге Волгограда сгорел расселенный аварийный дом

На юге Волгограда произошел очередной пожар в заброшенном доме. Как сообщили V102.RU очевидцы, накануне в Красноармейском районе сгорела расселенная аварийная двухэтажка. По свидетельству волгоградцев, пожар случился на улице 2-аяШтурманская, недалеко от школы №117.





– Горел не только дом, но и деревья, и мусорные баки, а горящая черепица отлетала на несколько метров, – поделились очевидцы.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре в Красноармейском районе поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 13-52 ч.

– Горел деревянная неэксплуатируемый дом размером 15х30 м. по всей площади. Пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 16.03 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, – заявили в ведомстве.

Напомним, брошенные дома в Красноармейском районе Волгограда горят регулярно. По одной из версий, их поджигают специально, чтобы не тратиться на снос. Причиной пожаров может являться и неосторожное обращение с огнем. Неогороженные развалины расселенных домов привлекают подростков и хулиганов.