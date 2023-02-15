«Могли поджечь»: на юге Волгограда сгорел расселенный аварийный дом





В Красноармейском районе Волгограда ночью 15 февраля сгорел очередной расселенный аварийный дом. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, полыхнула двухэтажка по адресу переулок Олимпийский,4. Пожарных вызвали жители расположенных рядом жилых домов.

– Пламя было такое сильное, что мы стали переживать, не загорятся ли и наши дома, – делятся горожане. – И треск стоял за километр.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 03.37 ч.

– Горело 2-этажное неэксплуатируемое здание размером 15 на 30 метров по всей площади. Пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03.52 ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, – пояснили в ведомстве.

В администрации Волгограда ИА «Высота 102» пояснили, что все бывшие жильцы дома были недавно переселены.

– Завершение процедуры расселения дает право муниципалитету приступить к подготовке демонтажа здания, - добавили в мэрии. - Муниципалитет к процедуре демонтажа еще не приступал.

Между тем, местные жители считают, что расселенную двухэтажку могли поджечь специально.

– Чтобы не тратить деньги на снос, – высказывают предположение жители Красноармейского района.

Напомним, это уже не первый случай, когда на юге Волгограда горят аварийные дома, жильцов которых уже расселили. Так, в июле прошлого года в Красноармейском районе едва ли не за один день огонь уничтожил сразу два расселенных дома – на ул. Саушинской, 37 и на ул. Палласовской, 15.

Видео Подслушано. Волгоград. Красноармейский VK

