В Государственной думе РФ сегодня, 13 июня, зарегистрировали законопроект о налоге на сверхприбыль. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст опубликованного документа, авторы законопроекта предлагают облагать дополнительным налогом организации, средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и за 2022 годы у которых оказалась выше 1 млрд рублей.
В пояснительной записке проекта федерального закона «О налоге на сверхприбыль» сообщается, что он разработан в целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета.
– Законопроектом предлагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год оказалась выше 1 млрд рублей, налог на сверхприбыль, определив, что налоговая база для данного налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов. При этом, в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет, размер налога, по сути, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5 процентов, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, – говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер.
Одновременно депутаты предусматривают ряд категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. И список таких организаций, сообщает «Высота 102», достаточно внушительный и состоит из 11 пунктов:
- организации, включенные по состоянию на 31 декабря 2022 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- российские организации, созданные после 1 января 2021 года, за исключением организаций, созданных в результате реорганизации организаций, действующих до 1 января 2021 года;
- иностранные организации, начавшие осуществлять свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства после 1 января 2021 года;
- организации, осуществлявшие в течение 2022 года добычу углеводородного сырья на участке недр, предоставленном таким организациям в пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организации, осуществлявшие в течение 2022 года добычу угля на участке недр, предоставленном таким организациям в пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организации, имевшие по состоянию на 31 декабря 2022 года свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья и определявшие не менее чем в шести налоговых периодах по акцизам, приходящихся на 2022 год, 0490781-Уч-2023 (4.2) величину КдЕМп, отличную от нуля, при расчете вычета сумм акциза в соответствии с пунктом 27 статьи 200 Налогового кодекса Российской Федерации;
- организации, являвшиеся в 2022 году участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в состав которой в 2022 году входили организации, указанные в пунктах 4 и (или) 6 настоящей части;
- организации, имевшие по состоянию на 31 декабря 2022 года свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, и действующий договор об оказании ею услуг по переработке нефтяного сырья организации, отвечающей требованиям пунктов 4 и (или) 6 настоящей части;
- организации, которые осуществляют деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществили экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа в соответствии с пунктом 2 части 11 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 117-ФЗ "Об экспорте газа";
- российские организации, которые прямо участвуют в организации, указанной в пунктах 4 и (или) 6 настоящей части, 0490781 Уч-2023 (4.2) IIIHII и доля участия в такой организации составляла по состоянию на 31 декабря 2022 года не менее 75 процентов;
- организации, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога непрерывно с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно.