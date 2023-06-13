



В Государственной думе РФ сегодня, 13 июня, зарегистрировали законопроект о налоге на сверхприбыль. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст опубликованного документа, авторы законопроекта предлагают облагать дополнительным налогом организации, средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и за 2022 годы у которых оказалась выше 1 млрд рублей.

В пояснительной записке проекта федерального закона «О налоге на сверхприбыль» сообщается, что он разработан в целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета.

– Законопроектом предлагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год оказалась выше 1 млрд рублей, налог на сверхприбыль, определив, что налоговая база для данного налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов. При этом, в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет, размер налога, по сути, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5 процентов, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, – говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер.

Одновременно депутаты предусматривают ряд категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. И список таких организаций, сообщает «Высота 102», достаточно внушительный и состоит из 11 пунктов: