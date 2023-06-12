В Волжском два авто от удара отбросило на пешеходный тротуар

Происшествия 12.06.2023 10:16
0
12.06.2023 10:16
Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей в городе Волжском Волгоградской области, сообщает V102.RU. Машины от удара снесли металлическое ограждение и оказались на пешеходном тротуаре. По счастливой случайности, в этот момент пешеходов там не было.
По информации ГУ МВД России по региону, 74-летний водитель автомобиля «Ситроен С4», который двигался по улице Мира, не справился с управлением и совершил выезд на полосу для встречного движения. Здесь он столкнулся с «Киа Церато», после чего машины отбросило на пешеходный тротуар.
В результате ДТП пострадал 63-летний водитель «Киа Церато». С травмами он доставлен в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
«ГАИ на месте»: в Волгограде второй день подряд у кладбища бьются машины12.06.2023 12:08
Происшествия 12.06.2023 12:08
Автоугонщика в зимней шапке задержали под Волгоградом12.06.2023 11:07
Происшествия 12.06.2023 11:07
В Волгограде в лобовом ДТП столкнулись две легковушки: видео11.06.2023 15:48
Происшествия 11.06.2023 15:48
«Выходишь утром — асфальт в крови»: волгоградцев терроризируют агрессивные молодчики из бара в жилом доме11.06.2023 13:39
Происшествия 11.06.2023 13:39
«Полный салон пассажиров»: автобус «Диана Тур» из Волгограда сгорел дотла под Москвой11.06.2023 12:08
Происшествия 11.06.2023 12:08
В Волгограде тушат пожар на улице Алехина10.06.2023 21:11
Происшествия 10.06.2023 21:11
Под Волгоградом с могилы погибшего на СВО энергетика украли две туи10.06.2023 16:16
Происшествия 10.06.2023 16:16
В центре Волгограда неизвестный на желтом электросамокате сбил 3-летнюю девочку10.06.2023 09:32
Происшествия 10.06.2023 09:32
Пенсионер в черной шапке пропал из поселка под Волгоградом10.06.2023 09:02
Происшествия 10.06.2023 09:02
В Волгоградской области змеи покусали уже четырех человек09.06.2023 19:34
Происшествия 09.06.2023 19:34
Камеры зафиксировали жесткое ДТП на Шоссе Авиаторов в Волгограде09.06.2023 18:00
Происшествия 09.06.2023 18:00
2,5 млн рублей и 2500 долларов отдала аферистам волгоградская пенсионерка09.06.2023 15:52
Происшествия 09.06.2023 15:52
В Волгоградской области из горящей квартиры по звонку спасли кота09.06.2023 11:44
Происшествия 09.06.2023 11:44
«Непригодны даже для оформления»: сотрудники музея-заповедника в Кировском районе осмотрели пилоны с Мамаева кургана09.06.2023 10:57
Происшествия 09.06.2023 10:57
Полицейские в Волгограде нашли мать скитавшегося по улицам 4-летнего ребенка09.06.2023 10:11
Происшествия 09.06.2023 10:11