В Волжском два авто от удара отбросило на пешеходный тротуар





Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей в городе Волжском Волгоградской области, сообщает V102.RU. Машины от удара снесли металлическое ограждение и оказались на пешеходном тротуаре. По счастливой случайности, в этот момент пешеходов там не было.

По информации ГУ МВД России по региону, 74-летний водитель автомобиля «Ситроен С4», который двигался по улице Мира, не справился с управлением и совершил выезд на полосу для встречного движения. Здесь он столкнулся с «Киа Церато», после чего машины отбросило на пешеходный тротуар.

В результате ДТП пострадал 63-летний водитель «Киа Церато». С травмами он доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



