В Волгограде тушат пожар на улице Алехина

- На месте работают пожарные расчеты, площадь пожара устанавливается, - пояснили в ведомстве.
Происшествия 10.06.2023 21:11
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10.06.2023 21:11
- На месте работают пожарные расчеты, площадь пожара устанавливается, - пояснили в ведомстве.
В Волгограде произошел пожар на улице Алехина в Краснооктябрьском районе. По свидетельству очевидцев, на месте наблюдается огромный столб пламени.В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что горит мусор и хозпостройка.
- На месте работают пожарные расчеты, площадь пожара устанавливается, - пояснили в ведомстве.
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