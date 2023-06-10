



В июне гидроузлы на Волге и Каме будут работать с расходами, позволяющими сэкономить ресурс в летнюю межень. Новые режимы согласовали на заседании Межведомственной рабочей группы Росводресурсов, сообщили V102.RU в федеральном ведомстве. Так, на волгоградском гидроузле с 11 июня по 7 июля объем сбросов составит 5,1 тысяч кубометров в секунду. Корректировки одобрили представители Минсельхоза РФ, Росморречфлота, Русгидро, а также регионов, расположенных на берегах рек. В частности, Волгоградская и Астраханская области взяли на себя обязательства подготовиться к различным погодным сценариям лета и осени, проведя соответствующие профилактические мероприятия. В июне гидроузлы на Волге и Каме будут работать с расходами, позволяющими сэкономить ресурс в летнюю межень. Новые режимы согласовали на заседании Межведомственной рабочей группы Росводресурсов, сообщили V102.RU в федеральном ведомстве. Так, на волгоградском гидроузле с 11 июня по 7 июля объем сбросов составит 5,1 тысяч кубометров в секунду. Корректировки одобрили представители Минсельхоза РФ, Росморречфлота, Русгидро, а также регионов, расположенных на берегах рек. В частности, Волгоградская и Астраханская области взяли на себя обязательства подготовиться к различным погодным сценариям лета и осени, проведя соответствующие профилактические мероприятия.

- В июне ожидается приток в пределах от 9,8 до 15,8 км3, при норме в 23,6 км3. В целом по второму кварталу мы уточнили прогноз со 121 до 141 км3 до 117-123 км3, это 75% нормы. Полностью наполнятся только Иваньковское и Рыбинское водохранилища, Куйбышевское – на 85%, - сообщил ведущий научный сотрудник Росгидромета Алексей Романов.В мае водохранилища каскада пополнились на 38,8 км3, что составляет 55% от нормы. Интенсивных осадков в ближайший месяц метеослужбы не прогнозируют, а температура воздуха почти на всей территории водосбора ожидается на 0,5 – 1°С выше нормы. На заседании отметили, что в июле запасы воды в водохранилищах могут стать минимальными за период с 1996 года.- Исходя из прогнозов и имеющихся запасов в половодье мы полностью выполнили обязательства по обводнению низовий Волги: и для экологического благополучия Волго-Ахтубинской поймы, и для нужд рыбного хозяйства, - отметили в Росводресурсах.Более точный прогноз гидрологической обстановки в Росводресурсах подготовят в следующем месяце. Тем временем режимы работы водохранилищ каскада могут оперативно скорректировать, если ситуация изменится, подчеркнули в ведомстве.