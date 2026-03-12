24-летняя Ирина Крылова из Волгограда стала участницей популярного реалити «Пацанки». После рождения братьев Ирине не хватало внимания родителей, поэтому она начала воровать. В школе девочку травили одноклассники. В 13 лет Ирина связалась с плохой компанией, начала употреблять алкоголь. В 16 лет попробовала запрещенные вещества.

- Я неудобный ребенок, после рождения братьев про меня забыли. Из-за лишнего веса и колобомы глаза (отсутствие части глазной оболочки - ред. V102.RU) меня буллили в школе, я не могла смотреть на себя в зеркало. Повзрослев, я начала воровать деньги у родителей, пить и курить. Из-за такого образа жизни я не помню последние 3 года, - признавалась она.