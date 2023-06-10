Происшествия

В центре Волгограда неизвестный на желтом электросамокате сбил 3-летнюю девочку

Происшествия 10.06.2023 09:32
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10.06.2023 09:32


Очередное происшествие с участием электросамоката случилось накануне в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 9 июня в 22-40 ч. неустановленный гражданин, управляя электросамокатом желтого цвета, напротив дома №4 по ул. Аллеи Героев совершил наезд на 3-летнюю девочку. В результате ребенок доставлен в больницу с травмами.


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