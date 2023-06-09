Полицейские в Волгограде нашли мать скитавшегося по улицам 4-летнего ребенка

В Волгограде полицейские разыскали мать 4-летнего мальчика, который накануне забрел на футбольное поле в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 45-летняя горе-мать оставила сына дома, а сама отправилась расслабляться в компании за распитием спиртного.

– В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции были получены данные о личности ребенка и его родителях. Но по месту жительства мать отсутствовала. Сейчас ее местонахождение установлено. Выяснилось, что женщина оставила сына одного в квартире и ушла распивать спиртные напитки к своим знакомым. Ребенок самостоятельно открыл замок двери и вышел на улицу, – прокомментировали в главке полиции.

Ребенка, напомним, еще вечером 8 июня поместили в социально-реабилитационный центр, где он остается по настоящее время.

– Мать привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Собранные материалы направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для их рассмотрения, – уточняют в полиции.