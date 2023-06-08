Происшествия

В Волгограде прохожие нашли на улице 4-летнего беспризорника

Происшествия 08.06.2023 22:01
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08.06.2023 22:01


В Волгограде прохожие забили тревогу, увидев сегодня, 8 июня, на улице маленького мальчика, который шагал по улице Быкова в Тракторозаводском районе, однако взрослых рядом с ним не было. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, на место незамедлительно выехали инспекторы ПДН. Выяснилось, что матерью ребенка является 45-летняя женщина. Однако дома она отсутствовала.
В настоящее время 4-летний мальчик помещён в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сотрудниками полиции проводится проверка.


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