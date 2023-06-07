Педагог из Михайловки попала в кредитную кабалу после звонка афериста





В Волгоградской области от телефонного мошенника пострадала 58-летний педагог их Михайловки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, жительница Михайловки поверила незнакомцу, который сообщил о попытке злоумышленников оформить на нее кредит.

Доверчивая педагог по указанию афериста сама оформила онлайн кредит на 3 миллиона рублей и перевела всю сумму на мифический «безопасный счет».

Через несколько дней женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.



