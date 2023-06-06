«Ждем новую машину»: прибывшая в заливаемый фекалиями Котово спецтехника вышла из строя

Происшествия 06.06.2023 17:49
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06.06.2023 17:49
Каналопромывочная машина, которая накануне прибыла в Котово Волгоградской области из областного центра для ликвидации канализационной катастрофы, вышла из строя. Как сообщили V102.RU в администрации района, новую спецтехнику ожидают завтра, 7 июня.
Между тем, в связи с предстоящими работами завтра в районе дома №163 по ул. Мира планируется ограничение подачи воды. Отключат ресурс в 7-00 ч. утра. Воды не будет до устранения аварии.
Напомним, вот уже почти десять дней в Котово не могут справиться с новой коммунальной аварией. Из-за засора канализации, который городским службам не удалось устранить своими силами, происходит излив стоков на рельеф местности. Так, нечистоты уже разлились в пойме реки Малая Казанка. От зловонного запаха страдают и жители. Он уже проник в магазины, в центр детского творчества, где сегодня, кстати, открылся лагерь, а также в здание районной администрации, подвал которого залит канализационными водами. Сотрудники администрации рассказывают о головных болях, тошноте и головокружении после рабочего дня. Причем не выдерживает и техника. Сегодня, как стало известно V102.RU в районной администрации вышли из строя некоторые компьютеры.
Местных жителей возмущает тот факт, что на происходящее в городе не реагируют ни одни из надзорных органов, а районные власти не объявляют режима ЧС.
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