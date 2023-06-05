В Волгограде полиция ищет «расчленителей» скульптуры цыганского барона

Происшествия 05.06.2023 20:07
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05.06.2023 20:07
На моторном кладбище в Дзержинском районе Волгограда неизвестные срезали памятник цыганскому барону Палюле. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграмм-канал «Ритуальный патруль».От памятника осталась только нижняя часть. Злоумышленники, вероятнее всего, распилили скульптуру, чтобы сдать ее части в металлолом.
По информации авторов телеграмм-канала, на кладбище приехал сын покойного барона, который «вместе с полицией пытается выйти на след вандалов».
Между тем, в ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что заявлений ни от собственника памятника, ни от обслуживающей кладбище организации в правоохранительные органы не поступало.
- Следственно-оперативная группа выезжала на место и провела осмотр. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства. Основанием для проверки служат распространенные сообщения в соцсетях о повреждении памятника, - заявили в главке.
Фото телеграм-канала "Ритуальный патруль"
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