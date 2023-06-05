Спорт

Волгоградский «Ротор» закончил сезон второй лиги на третьем месте

Спорт 05.06.2023 08:19
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05.06.2023 08:19


Волгоградский «Ротор», который накануне после победы над «Кубанью-Холдингом» занимал второе место в турнирной таблице первенства второй лиги, поздно вечером опустился на третье. Как сообщает V102.RU, это произошло после победы «Чайки» над «Биологом-Новокубанском». «Стая» выиграла со счетом 4:1. 
Напомним, матч «Чайки» и «Биолога-Новокубанска» 3 июня перенесли на более позднее время и на другой стадион из-за затопленного после сильного ливня поля. Если бы «стая» сыграла вничью или проиграла, то волгоградский «Ротор» остался бы на второй позиции. Однако «Чайка» уверенно победила и заняла второе место в турнирной таблице. 
Напомним, волгоградский клуб накануне у себя дома выиграл у «Кубани-Холдинга» со счетом 1:0. «Ротор» набрал 64 очка в последнем туре первенства второй лиги сезона 2022-2023 годов. Игроки после окончания матча вышли на поле с огромным плакатом: "Друзья, спасибо за вашу поддержку!". 
Фото СК "Ротор" VK.com

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