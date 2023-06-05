Под Волгоградом сотрудник автомойки отмыл и угнал чужую иномарку

Происшествия 05.06.2023 15:01
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05.06.2023 15:01
Полицейские задержали в Среднеахтубинском районе 45-летнего сотрудника автомойки, который угнал Kia Rio клиента. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщение в полицию о происшествии поступило сегодня, 5 июня, от владельца иномарки.
Мужчина сообщил полицейским, что он накануне оставил Kia Rio на автомойке в рабочем поселке Средняя Ахтуба, а утром своей иномарки не обнаружил. Вскоре пропавшую машину, за рулем которой был 45-летний автомойщик, нашли на одной из улиц этого поселка. Выяснилось, что мужчина помыл автомобиль, а потом решил на нем покататься.
- Отсутствие разрешения хозяина, водительских прав и навыков вождения его не смутило. Проехав несколько километров, он решил развернуться, однако не справился с управлением и совершил столкновение с забором одного из частных домов. В этот момент он был обнаружен и задержан нарядом ДПС, - рассказали в главке.
В отношении угонщика составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Угнанный автомобиль возвращен владельцу.
Решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Автомойщику грозит до 5 лет лишения свободы.
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