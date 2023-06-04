«Спасибо за поддержку!»: волгоградский «Ротор» завершил чемпионат победой над «Кубанью-Холдингом»





Сегодня, 4 июня, на Волгоград Арене «Ротор» завершил чемпионат победой над «Кубанью-Холдингом» - 1:0. На последний матч пришел 13981 зритель. Как сообщает корреспондент V102.RU, первая половина встречи выдалась напряженной для обеих команд. Соперники спешили первыми поразить ворота противника, поэтому допускали немало ошибок. Сначала мог отличиться Данил Пелих. Получив передачу от Ильи Сафронова, он едва не поразил ворота «Кубани», но мяч попал в сетку с внешней стороны. Нервничали и вратари. Ошибка волгоградского голкипера могла обойтись дорого для «Ротора». После удара Сергей Самок выронил мяч, который тут же подхватил игрок гостей, передал коллеге, тот пробил, но, к счастью для волгоградцев, выше ворот. Правда, в другой ситуации волгоградский голкипер совершил важное спасение и отбил в красивом падении очень неприятный удар. Сегодня, 4 июня, на Волгоград Арене «Ротор» завершил чемпионат победой над «Кубанью-Холдингом» - 1:0. На последний матч пришел 13981 зритель. Как сообщает корреспондент V102.RU, первая половина встречи выдалась напряженной для обеих команд. Соперники спешили первыми поразить ворота противника, поэтому допускали немало ошибок. Сначала мог отличиться Данил Пелих. Получив передачу от Ильи Сафронова, он едва не поразил ворота «Кубани», но мяч попал в сетку с внешней стороны. Нервничали и вратари. Ошибка волгоградского голкипера могла обойтись дорого для «Ротора». После удара Сергей Самок выронил мяч, который тут же подхватил игрок гостей, передал коллеге, тот пробил, но, к счастью для волгоградцев, выше ворот. Правда, в другой ситуации волгоградский голкипер совершил важное спасение и отбил в красивом падении очень неприятный удар.

Такой же промах совершил и вратарь «Кубани», и так же у Сергея Зуйкова не получилось поразить ворота в падении. Хорошая возможность открыть счет в конце первого тайма была у Ильи Сафронова. Но вратарь «Кубани» справился с сильным ударом. В итоге в первой половине матча никому не удалось открыть счет при небольшом преимуществе волгоградского клуба. А мяч, который закатился в ворота «Ротора», не был засчитан судьей из-за офсайда.После возвращения из раздевалок волгоградские футболисты вышли на поле, видимо, «подзарядившись» наставлениями тренера. Уже в самом начале тайма Данил Пелих с передачи Ильи Сафронова сильно пробил из-за штрафной, и стал автором важного и, как потом оказалось, единственного гола «Ротора» в этом поединке.В течение всей второй половины матча преимущество волгоградцев было уже явным. Игроки «Ротора» могли еще дважды поразить ворота «Кубани», но удача была не на их стороне. При этом «Кубань» едва не сравняла счет под самый конец игры, однако мяч угодил в штангу. А когда игрок гостей на последней минуте компенсированного времени получил свою вторую желтую карточку на Сергее Зуйкове и, соответственно, был удален, стало понятно, что «Ротор» доведет матч до победы. Так и вышло.Таким образом, «Ротор» по итогам чемпионата набирает 64 очка и занимает пока второе место. Останется ли волгоградский клуб на этой позиции, станет известно уже сегодня поздно вечером, когда отношения выяснят «Чайка» и "Биолог-Новокубанск". Поединок этих клубов перенесли на 21-00 ч. из-за сильного ливня, который в день матча испортил поле. Если «Чайка» выиграет, она займет второе место. Ничья и проигрыш «стаи» оставит волгоградский «Ротор» на второй строчке в итоговой турнирной таблице.Как бы то ни было, болельщики и футболисты «Ротора» тепло попрощались друг с другом до очередных домашних матчей. Игроки волгоградского клуба вышли на поле с плакатом «Друзья, спасибо за вашу поддержку!». Трибуны ответили спортсменам аплодисментами и одобрительным гулом.