В Волгограде озвучили состояние пострадавших после стрельбы в кафе





В Волгограде после обследования и оказания первой медицинской помощи в больнице предложили госпитализацию только одному из троих пострадавших в ходе стрельбы в кафе «Блэк-Лион».

- Двое мужчин после проведённого обследования направлены на амбулаторное лечение, третий отказался от госпитализации, - сообщили V102.RU в облздраве.

Ранее сообщалось, что в больницу №15 с ранениями различных частей тела после конфликта в кафе были доставлены трое жителей Светлоярского района Волгоградской области. Это трое мужчин 2005, 1999 и 1979 годов рождения.

По данным информагентства, у одного мужчины ранено плечо, у двоих задеты голова и шея.

Напомним , что конфликт произошел 2 июня в 22:52 в Красноармейском районе Волгограда. В ГУ МВД России по региону уточнили, что в дежурную часть полиции поступило сообщение, что у кафе «Блэк-Лион», расположенном по улице Вучетича, неизвестный открыл стрельбу предположительно из травматического пистолета. Стрелка разыскивают.



