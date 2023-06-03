В Волгограде в массовом ДТП с автобусом пострадали два человека





Авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса произошла в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает V102.RU.

По информации ГУ МВД России по региону, ДТП случилось напротив дома № 34а по ул. Профсоюзная. При повороте 24-летний водитель машины «Лада Веста» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Renault». От удара иномарку отбросило на проезжавший в попутном направлении автобус «ЛиАЗ».

В результате ДТП пострадали 34-летний водитель иномарки и его 49-летняя пассажирка. Оба доставлены с травмами в больницу.



