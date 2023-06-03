В квартире закладчика в Волжском изъяли тысячи доз героина

Происшествия 03.06.2023 10:30
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03.06.2023 10:30
Полицейские изъяли крупную партию героина в Волгоградской области, сообщает V102.RU. По данным ГУ МВД России по региону, оперативники провели в городе Волжском успешную операцию по задержанию группы наркосбытчиков – троих мужчин и 20-летней уже судимой девушки.
В момент задержания подозреваемые закладывали наркотики в тайники возле дома №118 по улице Карбышева. У них изъяты свертки с метадоном и героином.
- В ходе последующих обысков в квартире одного из задержанных обнаружена крупная партия героина, количества которого хватило бы для изготовления нескольких тысяч разовых доз, - сообщили в главке.
Установлено, что задержанные выполняли функции курьеров. Они получали оптовые партии наркотиков, фасовали их дома по дозам, а затем распространяли их среди наркозависимых лиц путем закладки в тайники.
За содеянное им грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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