В квартире закладчика в Волжском изъяли тысячи доз героина





Полицейские изъяли крупную партию героина в Волгоградской области, сообщает V102.RU. По данным ГУ МВД России по региону, оперативники провели в городе Волжском успешную операцию по задержанию группы наркосбытчиков – троих мужчин и 20-летней уже судимой девушки.

В момент задержания подозреваемые закладывали наркотики в тайники возле дома №118 по улице Карбышева. У них изъяты свертки с метадоном и героином.

- В ходе последующих обысков в квартире одного из задержанных обнаружена крупная партия героина, количества которого хватило бы для изготовления нескольких тысяч разовых доз, - сообщили в главке.

Установлено, что задержанные выполняли функции курьеров. Они получали оптовые партии наркотиков, фасовали их дома по дозам, а затем распространяли их среди наркозависимых лиц путем закладки в тайники.

За содеянное им грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



