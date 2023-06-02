Происшествия 02.06.2023 10:09
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02.06.2023 10:09
В Чернышковском районе из-за пьяного водителя погиб человек, еще трое оказались в больнице. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 1 июня, в 23-20 ч. при выезде на 188 километр автодороги «А-260».
49-летний водитель ВАЗ-2107, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не предоставил право преимущественного проезда микроавтобусу «Фиат Дукат-FST0A4», в результате чего два автомобиля столкнулись. Жертвой ДТП стал скончавшийся от полученных травм 55-летний пассажир автомашины «ВАЗ». 49-летний, 50-летний и 52-летняя пассажиры «ВАЗа» доставлены в медицинское учреждение.
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