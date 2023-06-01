В Волгоградской области горячим битумом ошпарило сотрудника ДРСУ





В городе Котельниково мужчина получил ожоги во время работы с растворенным битумом. Из районной центральной больницы пострадавшего доставили в ожоговый центр в Волгограде.

О происшествии в социальных сетях написала знакомая мужчины, которая утверждает, что ожоги он получил при производстве дорожных работ. Со слов женщины, пострадавший по имени Алексей является сотрудником ДРСУ, а инцидент произошел 29 мая утром.

– Мой знакомый работает в ДРСУ, утром лопнул клапан или еще что-то с кипящим битумом – и обварило человека. Вызвали скорую, обварился сильно: затылок, уши, руки и т.д. Директор ДРСУ требует, чтобы он сказал, что обварился дома! Где совесть у этого директора!!? – написала Татьяна В.

Как сообщает ИА «Высота 102», при поступлении в Котельниковскую ЦРБ сам мужчина заявил, что получил ожоги, находясь у себя дома. Со слов пострадавшего, в свой выходной он чинил крышу, используя растворенный битум.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, в областной центр обожженного котельниковца доставили вертолетом санитарной авиации.

– Состояние мужчины – средней степени тяжести, – сказали в облздраве.