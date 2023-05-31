Происшествия

Взрывы под Волгоградом напугали жителей Москвы

Происшествия 31.05.2023 08:04
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31.05.2023 08:04


Два взрыва и появившийся после них белый дым напугали жителей Москвы, поселившихся накануне, 30 мая,  в гостинице «Старт» в Волгограде. Как рассказали V102.RU молодые люди, приехавшие в отпуск в город-герой, вчера вечером из окна гостиницы они услышали звуки двух взрывов, а затем на территории за Волжской ГЭС в небо поднялся белый дым. 
- Это жесть, мы только прилетели из Москвы, где была атака беспилотников, но и здесь у вас неспокойно! – эмоционировали москвичи. 
Однако в администрации Волжского, куда V102.RU обратилось за разъяснениями,  успокоили – это снова были учения военных на острове Зеленый. 

Напомним, жители старой части Волжского уже неоднократно слышали звуки взрывов со стороны острова. На полигоне периодически проходят военные учения. 

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