Взрывы под Волгоградом напугали жителей Москвы

Напомним, жители старой части Волжского уже неоднократно слышали звуки взрывов со стороны острова. На полигоне периодически проходят военные учения.
Происшествия 31.05.2023 08:04
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31.05.2023 08:04
Напомним, жители старой части Волжского уже неоднократно слышали звуки взрывов со стороны острова. На полигоне периодически проходят военные учения.
Два взрыва и появившийся после них белый дым напугали жителей Москвы, поселившихся накануне, 30 мая, в гостинице «Старт» в Волгограде. Как рассказали V102.RU молодые люди, приехавшие в отпуск в город-герой, вчера вечером из окна гостиницы они услышали звуки двух взрывов, а затем на территории за Волжской ГЭС в небо поднялся белый дым.
- Это жесть, мы только прилетели из Москвы, где была атака беспилотников, но и здесь у вас неспокойно! – эмоционировали москвичи.
Однако в администрации Волжского, куда V102.RU обратилось за разъяснениями, успокоили – это снова были учения военных на острове Зеленый.
Напомним, жители старой части Волжского уже неоднократно слышали звуки взрывов со стороны острова. На полигоне периодически проходят военные учения.
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