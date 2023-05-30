Под Волгоградом столкнулись две маршрутки и Honda: пострадали четыре человека





В поселке Краснооктябрьский города Волжского Волгоградской области в результате ДТП с участием двух маршруток и легкового автомобиля пострадали четверо человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 09.00 на улице Ташкентской напротив дома №5. Столкнулись микроавтобусы Ford и Меrsedes, работающие по маршрутам №№44 и 105, а также кроссовер Honda.





Одна из маршруток опрокинулась. За медицинской помощью обратились четыре человека. Микроавтобусы работали на маршруте, соединяющий Волжский с отдаленными поселками и дачными обществами.



