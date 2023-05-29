СК проверит зоопарк под Волгоградом после ранения пантерой 7-летней девочки









Сотрудники СУ СК России по Волгоградской области проведут проверку в трогательном зоопарке после ранения пантерой 7-летней жительницы Волгограда. Ранее сообщалось, что животное оцарапало девочку в хутор Вертячем Городищенского района.





– С целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также изложенных в СМИ сведений, Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области организовано проведение доследственной проверки по ст.238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Также будет дана юридическая оценка законности функционирования зоопарка. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.





Известно, что здоровью девочки ничего не угрожает. В зоопарк 27 мая школьница приехала со своими родителями и, пренебрегая правилами безопасности, приблизилась к хищнику на опасное расстояние. ИА «Высота 102» сообщало, что родители к зоопарку и его сотрудникам претензий не имеют.