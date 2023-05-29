Происшествия

В трогательном зоопарке под Волгоградом 7-летнюю девочку ранила пантера

Происшествия 29.05.2023 15:24
0
29.05.2023 15:24


В Городищенском районе Волгоградской области на территории трогательного зоопарка пантера ранила 7-летнюю жительницу Волгограда. Инцидент произошел в минувшую субботу, 27 мая. Известно, что здоровью школьницы ничего не угрожает. 

Как стало известно ИА «Высота 102», в выходной день пострадавшая вместе с родителями приехала в хутор Вертячий, где расположился зоопарк и, несмотря на предупреждения, приблизилась на опасное расстояние к хищнику. Пантера оцарапала ребенка, замахнувшись лапой. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили информагентству, что после осмотра врачами школьница была отправлена на амбулаторное лечение – у ребенка диагностирована небольшая царапина. 

Также известно, что родители пострадавшей не имеют претензий к сотрудникам зоопарка. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что по данному факту организована проверка.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.05.2023 15:58
Происшествия 29.05.2023 15:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2023 12:58
Происшествия 29.05.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2023 11:44
Происшествия 29.05.2023 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2023 10:48
Происшествия 29.05.2023 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2023 10:05
Происшествия 29.05.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2023 08:16
Происшествия 29.05.2023 08:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2023 20:26
Происшествия 28.05.2023 20:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2023 18:21
Происшествия 28.05.2023 18:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2023 12:35
Происшествия 28.05.2023 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2023 12:04
Происшествия 28.05.2023 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2023 10:54
Происшествия 28.05.2023 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2023 21:11
Происшествия 27.05.2023 21:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2023 20:47
Происшествия 27.05.2023 20:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2023 19:49
Происшествия 27.05.2023 19:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2023 16:06
Происшествия 27.05.2023 16:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:58
СК проверит зоопарк под Волгоградом после ранения пантерой 7-летней девочкиСмотреть фотографии
15:24
В трогательном зоопарке под Волгоградом 7-летнюю девочку ранила пантераСмотреть фотографии
15:11
Понедельник – день подарков: Tele2 вновь радует клиентов в первый день неделиСмотреть фотографии
15:03
«Он был казаком-добровольцем»: в Михайловке похоронили погибшего под Артемовском Александра БальбузуСмотреть фотографии
14:32
«Полтора года в колонии незаконно»: суд выпустил на свободу волгоградского экоактивиста Романа СебекинаСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом 23-летний любовник искромсал ножом 49-летнюю женщинуСмотреть фотографии
12:58
В Волжском пять дней ищут пропавшую 13-летнюю школьницу с пирсингомСмотреть фотографии
12:13
Главгосэкпертиза одобрила проект реконструкции Волгоградского цирка за 1,1 млрд. рублейСмотреть фотографии
12:01
«Совесть замучила»: под Волгоградом осудили зарубившего спящую сожительницу мужчинуСмотреть фотографии
11:44
Полиция проводит проверку по факту сожжения венков в Вечном огне в КамышинеСмотреть фотографии
11:42
Перед переходами в Котельниково появились надписи «Сними наушники!» и «Возьми ребенка за руку!»Смотреть фотографии
11:37
Андрей Бочаров поручил защитить посевы в регионе от прожорливой саранчиСмотреть фотографии
11:26
СК: под Волгоградом тракторист сломал шею при падении на бетонный полСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом двоих мужчин поймали на краже 3 тонн металла из вагонаСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде эвакуатор подбил две легковушки на ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографии
09:52
Волгоградская область заняла 49 место в рейтинге благосостояния семейСмотреть фотографии
09:28
«Лежал в поле»: в Котово нашли тело пропавшего около РОВД 69-летнего пенсионераСмотреть фотографии
08:54
В билайне появились в продаже новые Google Pixel, флагман OnePlus и прозрачный Nothing PhoneСмотреть фотографии
08:16
22-летний житель Камышина скончался в московском ТРЦ при загадочных обстоятельствахСмотреть фотографии
21:27
«Упустили птицу счастья»: волгоградский «Ротор» на выезде уступил «Чайке» со счетом 1:2Смотреть фотографии
20:26
В Волгоградской области 22 кг рыбы тянут на два года колонииСмотреть фотографии
18:21
Ехал из Саратова. На автовокзале Волгограда в зале ожидания скончался мужчинаСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде 1 сентября откроют движение по обновленной линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
16:15
Виновато Средиземноморье: в Волгоградской области за сутки выпало 23 мм осадковСмотреть фотографии
15:17
Шаг до умственной отсталости. Волгоградцам рассказали об опасности йододефицита у детейСмотреть фотографии
13:45
«Пограничникам всех поколений»: в Волгограде под грохот пушек открыли памятный знакСмотреть фотографии
12:35
Врачи сообщили о состоянии волгоградцев после смертельного ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде иномарка сбила 12-летнего мальчика с велосипедом: видеоСмотреть фотографии
11:18
Семье погибшего на Украине 22-летнего волгоградца передадут орден МужестваСмотреть фотографии
10:54
Опубликовано видео смертельного ДТП с маршруткой № 23А в ВолгоградеСмотреть фотографии
 