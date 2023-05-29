В Городищенском районе Волгоградской области на территории трогательного зоопарка пантера ранила 7-летнюю жительницу Волгограда. Инцидент произошел в минувшую субботу, 27 мая. Известно, что здоровью школьницы ничего не угрожает.

Как стало известно ИА «Высота 102», в выходной день пострадавшая вместе с родителями приехала в хутор Вертячий, где расположился зоопарк и, несмотря на предупреждения, приблизилась на опасное расстояние к хищнику. Пантера оцарапала ребенка, замахнувшись лапой.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили информагентству, что после осмотра врачами школьница была отправлена на амбулаторное лечение – у ребенка диагностирована небольшая царапина.

Также известно, что родители пострадавшей не имеют претензий к сотрудникам зоопарка.

В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что по данному факту организована проверка.