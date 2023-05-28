Происшествия

В Волгограде иномарка сбила 12-летнего мальчика с велосипедом: видео

Происшествия 28.05.2023 12:04
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28.05.2023 12:04


В Советском районе Волгограда накануне примерно в 15.50 под колеса иномарки попал 12-летний ребенок. Как сообщает V102.RU, мальчик выехал на дорогу на велосипеде, затем спешился и попытался бегом вернуться обратно на тротуар. 

— По предварительным данным, 36-летняя женщина-водитель за рулем автомашины Toyota Crown напротив дома № 68 по проспекту Университетскому наехала на 12-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора вне зоны действия пешеходного перехода, — прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пострадала водитель иномарки и 12-летний мальчик. Женщину и ребенка доставили в больницу. 

Судя по кадрам видео, еще одной жертвой ДТП мог стать друг сбитого мальчика, который тоже выехал на дорогу на велосипеде, но успел вернуться на тротуар. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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