В Волгограде с 20 мая стартовал второй этап реконструкции линии скоростного трамвая. Проект реализуется благодаря инвестпрограмме АО «Электротранспорт Плюс» (дочернее предприятие АО «Волгоградоблэлектро) по реновации инфраструктуры и трамвайного парка города-героя.

Гендиректор компании-инвестора Антон Баранов в интервью V102.RU поделился планами на ударную пятилетку, затронул тему продления линии СТ на север и юг Волгограда, тарифной политики, а также ответил на вопросы читателей информагентства.





О стартовавшей реновации линии СТ

По словам гендиректора компании-инвестора, основную часть работ в границах начавшейся 20 мая реконструкции линий скоростного трамвая, планируют завершить к осени 2023 года. Стоимость контракта составляет 2 274 129 650 рублей.

Подрядчик полностью демонтирует старое полотно, прослужившее более 30 лет. Взамен обязуется уложить новые бесшовные рельсы, что позволит снизить шум и вибрацию в салоне трамвая, а также увеличить скорость подвижного состава.

Будут установлены новые остановочные павильоны из стекла и металла, а по пути следования СТ вплоть до остановки ТРК «Европа Сити Молл» инвестпроектом предусмотрен ремонт переездов с применением резинокордовых настилов, которые отлично себя зарекомендовали в других крупных городах. Единственный участок, где будут применяться железобетонные плиты — переезд на остановке «Мамаев курган».

С осени после завершения основных работ реконструкция перейдет в другой формат. Подрядчик будет работать только в ночные смены, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и не мешать работе общественного транспорта.

О продлении трамвайной ветки на север и тарифах

Баранов подчеркнул, что сейчас ведется проектирование будущей ветки скоростного трамвая, которая протянется до микрорайона Нижний Тракторный. Строительство полотна до улицы Михайлова стартует в начале 2024-го и продлится до конца года. Возведенный с нуля отрезок составит около пяти километров. Окончательная цена проекта станет известна только после составления проектно-сметной документации, но, как уточнил Антон Баранов, исходя из опыта, цена контракта может составить около миллиарда рублей.

У многих волгоградцев возник справедливый вопрос: «Если увеличится протяженность маршрута, то в скором времени стоит ожидать и увеличения цены проезда?»

— Нет, стоимость проезда для пассажиров не изменится. В полномочия инвестора не входит увеличение тарифа. Этим занимаются городские власти. По нашей информации, никакого увеличения не планируется, — заверил горожан гендиректор АО «Электротранспорт Плюс».

О третьей очереди скоростного трамвая

Гендиректор компании-концессионера пояснил, что в рамках заключенного инвестсоглашения третья очередь СТ, предусматривающая продление линий до Волгоградского госуниверситета, не входит.

— Вопрос о целесообразности проекта должна поднимать администрация Волгограда. Технически возможно все, вопрос, сколько это будет стоить. Возможно, это действительно дорогостоящий проект. Тем более, если смотреть, что левая сторона движения скоростного трамвая в тот момент будет закрыта промзоной.

О перспективах трамвайного парка

Антон Баранов признался, что сам, довольно часто пользуется трамваями и отметил, что в 2024 году трамвайный парк будет обновлен на 70%.

— Новый подвижной состав будет оснащен мультимедиа, видеонаблюдением, климатической установкой, usb-разъемами для зарядки гаджетов. Все вагоны низкопольные, а это значит, что пользоваться транспортом с комфортом смогут все категории граждан. Новые вагоны по новым рельсам будут ездить быстрее и тише, — рассказал Антон Баранов.

Он уточнил, что новые трамваи, которые в начале 2024 года должны поступить на баланс, пустят в первую очередь на линии СТ, так как там наблюдается самый большой пассажиропоток. Затем трамваи будут обновлять на ответвлениях в Советском, Ворошиловском и Дзержинском районах.

О настоящем и будущем волгоградской подземки

Руководитель компании-инвестора рассказал, каким он видит развитие транспорта в Волгограде через пять лет и что делается на подземных станциях уже сегодня.

— Планируем заменить эскалаторы на подземных станциях скоростного трамвая «Площадь Ленина» и «Комсомольская». Да, ранее был назначен аукцион на 36 миллионов, который пришлось отменить из-за необходимости уточнения технического задания, — пояснил Баранов. — Эскалаторы, которые сейчас установлены, уже не выпускаются, если мне не изменяет память, около 40 лет. В связи с этим возникают дополнительные вопросы по монтажу новых систем, в том числе, касающиеся размеров.

Со слов Баранова, закупку планируется провести в ближайшее время.

— Работы по проектированию начнутся уже в июне этого года. Появится эскалатор, по аналогии с тем, который установлен на станции «Пионерской». Работы планируем завершить в первом квартале 2024 года.

Гендиректор АО «Электротранспорт Плюс» подчеркнул, что в планах — привести в порядок линию скоростного трамвая и визитную карточку Волгограда — станции «Комсомольская» и «Площадь Ленина». Антон Баранов признался, что не сомневается в успехе поставленных перед компанией целей и через пять лет «трамвай у нас будет современный, комфортный и скоростной».

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»