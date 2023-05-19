Общество

В Волгограде 20 мая сократят маршруты скоростных трамваев: без СТ останутся северные районы

Общество 19.05.2023 16:19
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19.05.2023 16:19



В Волгограде с субботы, 20 мая, стартует второй этап реконструкции линии скоростного трамвая в границах от завода «Баррикады» до остановки «Гимназия №14». Как сообщает ИА «Высота 102», информация об этом прозвучала сегодня на брифинге с участием заместителя руководителя департамента городского хозяйства Сергея Комлева. На время проведения работ жителям Волгограда предлагается пересесть на автобусы и троллейбусы. 

– С 20 мая скоростной трамвай будет работать в измененных границах: от станции «Ельшанка» до станции «Гимназия №14» и от «Площади Чекистов» до «Гимназии №14», – проинформировал Сергей Комлев. – Соответственно участок от площади Дзержинского до 14-й гимназии скоростным трамваем обслуживаться не будет. Чтобы обеспечить комфортные перевозки, будут введены дополнительные рейсы на маршрутах троллейбусов №8а и 10а. 

Также, по словам Комлева, в утренние часы пик автобусы от микрорайона Спартановка до ж/д вокзала будут осуществлять остановки на всех остановочных пунктах. 

– Если будут возникать потребности в дополнительном подвижном составе, мы постараемся оперативно реагировать, – заверил чиновник. 




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