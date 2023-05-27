В Волгоградской области двое 8-летних детей попали под колеса машин

Происшествия 27.05.2023 09:36
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27.05.2023 09:36
Двое 8-летних детей госпитализированы в больницу Волгограда с травмами головы и ушибами после дорожных происшествий. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, одно из происшествий случилось в Волжском. На улице Карла Маркса «Пежо 206» под управлением 65-летнего водителя наехал на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Другое происшествие случилось в Иловле. Накануне в девятом часу вечера на улице 9 января «ВАЗ-2115» сбил школьника, который пересекал дорогу на велосипеде, не убедившись в безопасности проезда. За рулем находилась 34-летняя женщина.Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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