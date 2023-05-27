Происшествия

На трассе Волгоград-Москва Lexus насмерть сбил мужчину на мопеде

Происшествия 27.05.2023 09:17
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27.05.2023 09:17


30-летний мужчина погиб под колесами машины накануне в Новоаннинском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельная авария произошла на 706 км. автотрассы Р-22 «Каспий».

Lexus под управлением 48-летнего водителя совершил наезд на двигавшийся в попутном направлении мопед. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта от полученных травм скончался до приезда медиков.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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