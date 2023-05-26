Экономика

Администрация региона: доходы бюджета Волгоградской области за год выросли на 9,6%

Экономика 26.05.2023 20:05
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26.05.2023 20:05


В Волгограде сегодня, 26 мая, подвели итоги исполнения бюджета региона за 2022 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную информацию обладмина, несмотря на санкционные ограничения и действия недружественных стран, бюджет Волгоградской области исполнен с ростом доходов. 

Так, сообщил председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, в полном объеме в 2022 году удалось обеспечить финансирование текущей деятельности, приоритетных социальных и экономических задач, мероприятий по оказанию поддержки гражданам и субъектам экономики, созданию благоприятных условий для функционирования промышленности.

– Доходы бюджета Волгоградской области в 2022 году составили 157,9 млрд рублей и по сравнению с 2021 годом они выросли на 9,6% или на 13,8 млрд рублей, – сообщают в администрации региона. – Расходы исполнены в сумме 157,7 млрд рублей. По итогам года в бюджете сложился профицит в объеме около 200 млн рублей.

На реализацию 47 региональных проектов в 2022 году в Волгоградской области было направлено 35,4 млрд рублей. Это на 8,9 млрд рублей, больше, чем в 2021-м. На выплату заработной платы, с учетом субвенции на образовательный процесс, из областного бюджета направлено свыше 37 млрд рублей, расходы на меры социальной поддержки составили порядка 9,2 млрд рублей.

На предупреждение и распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в 2022 году в Волгоградской области было направлено 9,3 млрд рублей, 1,8 млрд рублей из которых — на зарплату, стимулирующие и специальные выплаты работникам медикам и социальной службе. 

– Объем бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры, спорта, а также социально значимой инфраструктуры составил 9 млрд рублей, – сообщают в администрации Волгоградской области. – На 7,7 млрд рублей — до 49,7 млрд рублей — по сравнению с 2021 годом был увеличен объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам на строительство и ремонт объектов общественной инфраструктуры, благоустройство территорий, выплату субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и т.д.

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