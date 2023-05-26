В Еланском районе Волгоградской области врачи оказывают помощь 33-летнему мужчине, который пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. «Лада-Гранта», которой он управлял, после столкновения с Kia Optima перевернулась на крышу.

Авария, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, произошла 25 мая на автодороге «Жирновск – Вешенская».

– По предварительным данным, в 16.40 33-летний водитель отечественного авто на на 81-м километре совершил столкновение с иномаркой под управлением 22-летней женщины, двигавшейся во встречном направлении, – сообщили обстоятельства аварии в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП женщина, управлявшая иномаркой не пострадала. А вот водителя «Лады» после аварии доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.