Спорт 25.05.2023 19:27
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25.05.2023 19:27
Футбольные сборные России юношей до 16 лет успешно стартовали на домашнем международном турнире развития УЕФА, который накануне, 24 мая, начался на полях стадионов ВГАФК и «Зенит» в Волгограде.
Открывали соревнования наши девушки игрой против сверстниц из Киргизии. И дебют для российских юниорок оказался ошеломительным. Они разгромили своих оппоненток со счётом 16:0, сообщает V102.RU. В этом поединке отличилась форвард российской сборной Екатерина Сарвилина. За 45 минут она оформила очень редкий для всего футбола септа-трик - семь забитых голов по ходу одного поединка.
В другом матче игрового дня сборная Белоруссии обыграла команду Узбекистана со счётом 3:2. С победительницами этого противостояния сборная России сыграет в следующем туре 26 мая на ВГАФКе. Начало в 10-30.
Накануне вечером на стадионе «Зенит» настала очередь вступать в турнир нашим парням, которые поддержали победный настрой девчат и также стартовали с уверенной виктории над Казахстаном - 5:0.
Ребят поддерживали футболистки нашей женской национальной команды, которые скандировали: «Вперед, Россия!».
Надо сказать, что, несмотря на значимость для Волгограда этого спортивного события, болельщиков на трибунах не очень много. Так, на игре, которая проходила накануне на "Зените", присутствовали лишь около 200 человек. Как признались пришедшие поболеть за юных спортсменов волгоградцы, они в последний момент узнали о том, что в городе проходят международные состязания, посетовав на отсутствие рекламы.
- Когда у нас проходил матч «Сталинграда» и «Спартака», об этом, наверное, знали все, - признался житель Волгограда Константин. – А про эти соревнования мы случайно, можно сказать, узнали. У меня двое детей, они спортом занимаются, хотя и не футболом, поэтому я пришел вместе с ними и считаю, что полезно провели время. Ведь молодым спортсменам главное, что нужно – это поддержка и уверенность, что они станут чемпионами.
А семейная пара Анна и Андрей с сыном похвасталась тем, что увидели на стадионе легенду волгоградского и российского футбола - Олега Веретенникова.
- Представляете, сидел и болел, как простой зритель, - с восхищением говорили волгоградцы.
Другие болельщики посетовали на то, что некоторые матчи проходят в утреннее время.
- Десять часов утра – это крайне неудобно, многие ведь на работе, учебе. Лучше бы игры проводить вечером, - предложил волгоградец Михаил.
Между тем, во втором поединке игрового дня накануне сборная Белоруссии обыграла Киргизию со счетом 6:2. Следующий матч на Турнире развития УЕФА российская команда проведёт 26 мая на стадионе «Зенит» против белоруссов. Начало – в 18:00.
Напомним, попасть на матчи Турнира развития можно, оформив бесплатный пригласительный билет на Kassir.RU.
Иван Тюгаев
Фото сайта РФС и автора
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