Главные врачи и заместители учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, опубликовали свои средние зарплаты за 2022 год. Однако есть в нынешней ставшей уже традиционной антикоррупционной кампании одна особенность – зарплаты нескольких медиков, работающих в регионе, оказались скрыты от общественности. Основанием этого послужил Указ Президента, изданный 29 декабря 2022 года №968 – подпункт «ж» пункта 14, который дает право не публиковать сведения о доходах некоторым категориям граждан в связи с проведением СВО.

Так, в Волгограде под действие этого указа попали некоторые сотрудники Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, клинической станции скорой медицинской помощи, регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также одного из роддомов.

Согласно опубликованным данным, самым высокооплачиваемым руководителем среди главных врачей и директоров учреждений облкомздрава оказалась Наталия Кушнирук, которая возглавляет Волгоградскую областную клиническую больницу №1. В месяц она получала в прошлом году в среднем 168,4 тысячи рублей.

На втором месте по уровню зарплаты оказалась главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Марина Королева – 153,4 тысячи рублей.

Главный врач клинической больницы скорой медицинской помощи №7 Наталья Панина зарабатывала 147,6 тысяч в месяц,

На четвертом месте по уровню зарплаты расположился Константин Позднышев, руководитель городской клинической больницы имени Фишера №1 в Волжском – 138,4 тысячи рублей.

Главный врач волгоградского областного клинического онкологического диспансера Надежда Коваленко получала 133,3 тысячи рублей в месяц.

Средняя зарплата главврача Волгоградской областной детской клинической больницы Светланы Смыковой составляла 128,7 тысячи рублей.

Анатолий Калмыков, главврач клинической больницы скорой медицинской помощи №15, зарабатывал в прошлом году 128,5 тысячи рублей в месяц.

Меньше всего оказалась зарплата руководителя ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр» Григория Снигура – всего 36,1 тысяча рублей в месяц. При этом один из его замов и вовсе получала в прошлом году… 11 тысяч рублей.

Руководители больниц, диспансеров и других учреждений Волгограда:

– Татьяна Заклекова, главврач областного клинического кожно-венерологического диспансера – 98,6 тысячи.

– Георгий Дохмадзе, главврач городской клинической больницы №1 – 87,2.

– Олег Кириллов, главврач областного госпиталя ветеранов войны – 88,7.

– Елена Левшина, главврач Волгоградской областной клинической больницы №3 – 91,3.

– Елена Демина, главврач областной клинической инфекционной больницы №1 – 77,6.

– Виталий Иваненко, главврач областного клинического кардиологического центра – 107,3.

– Олег Козырев, главврач Волгоградского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями – 92,8.

– Инна Замятина, главврач областной клинической психиатрической больницы №2 – 103,5.

– Галина Мордвинова, главврач областного клинического противотуберкулезного диспансера – 89,6.

– Алексей Иванов, главврач областного клинического хосписа – 69,9.

– Елена Дронова, главврач областного клинического центра медицинской реабилитации – 78,6.

– Алексей Воронков, руководитель областного медицинского информационно-аналитического центра – 95,9.

– Лариса Раевская, главврач областной детской клинической психиатрической больницы – 73.

– Максим Выскуб, главврач ГАУ «Медицинский центр» - 87,3.

– Галина Генералова, директор Волгоградского медицинского колледжа – 97,4.

– Татьяна Веровская, главврач областного клинического перинатального центра №2 – 115,1.

– Екатерина Матвеева, главврач городской больницы №22 – 89,5.

– Елена Хлопотова, главврач областной инфекционной больницы №2 – 70,9.

– Виктория Нагорнева, главврач роддома №4 – 93,3.

– Виталий Двужилов, главврач клинического роддома №2 – 80,7.

– Ринат Кудряков, руководитель Волгоградской областной дезинфекционной станции – 62,4.

– Лариса Бубнова, главврач областного клинического наркологического диспансера – 98,5.

– Анжелика Рогова, главврач детской больницы №1 – 69,3.

– Елена Макеева, главврач детской клинической больницы №8 – 80,7.

– Сергей Захаров, главврач больницы №16 – 83,2.

– Дмитрий Орлов, главврач клинической больницы №5 – 84.

– Елена Щербинина, главврач клинической больницы №4 – 96,1.

– Петр Иванов, главврач клинической больницы №12 – 73,1.

– Наталья Трубина, экс-главный врач клинической больницы №11 – 39,5.

– Анна Панина, главврач консультативно-диагностической поликлиники №2 – 96,7.

– Александра Сазонова, главврач областного специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и с нарушением психики – 74,4.

– Кван Ниталиев, главврач областного противотуберкулезного санатория поселок Кумысолечебница палласовского района – 65,7.

– Василий Чибинев, руководитель областного медцентра мобилизационных резервов «Резерв» - 68,3.

– Андрей Поплавский, главврач областного патологоанатомического бюро – 87.

– Ольга Жигунова, главврач областной психиатрической больницы №1 – 84,3.

– Дмитрий Перлин, главврач областного уронефрологического центра – 87,2.

– Павел Коновалов, главврач областного центра крови – 88,4.

Главные врачи центральных районных и городских больниц Волгоградской области:

– Галина Ветютнева, главврач Серафимовичской ЦРБ – 79,9.

– Лидия Наумова, главврач Среднеахтубинской ЦРБ – 89,1.

– Геннадий Сизов, главврач Урюпинской ЦРБ – 85,9.

– Владимир Галушкин, главврач центральной городской больницы Камышина – 83,8.

– Мария Руденко, главврач Ольховской ЦРБ – 58,9.

– Олеся Чернозубова, главврач Чернышковской ЦРБ – 73,8.

– Вячеслав Буянова, ранее возглавлявший Фроловскую ЦРБ (ныне главврач Михайловской ЦРБ) – 90,2.

– Дмитрий Кочетков, главврач Киквидзенской ЦРБ – 90,7.

– Николай Абрамов, главврач Котовской ЦРБ – 94,5.

– Светлана Шевченко, главврач Старополтавской ЦРБ – 66.

– Людмила Панина, главврач городской детской больницы в Волжском – 79,8.

– Владимир Дзагоев, главврач Октябрьской ЦРБ – 66,4.

– Галина Савушкина, главврач Еланской ЦРБ – 86.

– Андрей Калмыков, экс-главный врач Михайловской ЦРБ – 101.

– Александр Орлов, главврач Камышинской детской городской больницы – 78,9.

– Сергей Чуйкин, главврач Иловлинской ЦРБ – 74,7.

– Виктор Бессолов, главврач Калачевской ЦРБ – 88,4.

– Сергей Хазов, главврач Клетской ЦРБ – 69,6.

– Юлия Шиповская, главврач Кумылженской ЦРБ – 74,3.

– Юлия Лупцева, главврач Дубовской ЦРБ – 72,1.

– Ольга Муковнина, главврач Быковской ЦРБ – 69,5.

– Андрей Кабанов, главный врач Руднянской ЦРБ – 66,6.

– Наталья Рысухина, главврач Светлоярской ЦРБ – 78,4.

– Лидия Кузенкова, главврач Суровикинской ЦРБ – 73,6.

– Станислав Баканов, главврач Палласовской ЦРБ – 96.

– Александр Бухтин, главврач областного клинического перинатального центра №1 в Волжском– 95,6.

– Наталья Данилова, главный врач городской больницы №1 Камышина – 77,9.

– Ольга Грошевая, главврач городской больницы №2 – 78,4.

– Людмила Турбанова, главврач городской детской поликлиники №2 – 79,6.

– Дмитрий Шипунов, главврач городской клинической больницы №3 в Волжском – 90,9.

– Сергей Левкин, главврач Городищенской ЦРБ – 65,6.

– Людмила Шинкаренко, главврач Даниловской ЦРБ – 78,1.

– Дмитрий Крайнов, главврач Ленинской ЦРБ – 83,8.

– Наталья Аринушкина, главврач Михайловской детской городской больницы – 70,2.

– Надежда Тридубова, главврач Нехаевской ЦРБ – 65,4.

– Людмила Макеева, главврач Николаевской ЦРБ – 98,8.

– Наталья Бороденко, главврач Новониколаевской ЦРБ – 65,7.

– Елена Дьячкова, главврач Жирновской ЦРБ – 74,8.

Поликлиники Волгограда и области:

– Марина Харьковская, главврач детской клинической поликлиники №31 – 78,1.

– Вера Скуратова, главврач детской поликлиники №16 – 62,7.

– Сергей Дорофеев, главврач детской поликлиники №1 – 80,8.

– Елена Сергиенко, главврач детской поликлиники №6 – 65,6.

– Виктория Годенко, главврач клинической поликлиники №3 – 83,6.

– Ольга Павлова, главный врач детской клинической поликлиники №15 – 71.

– Олег Ярыгин, главврач поликлиники №2 – 98,4.

– Ирина Проненко, главный врач поликлиники №30 – 66,5.

– Ольга Молчанова, главврач поликлиники №4 – 89,7.

– Ольга Корсакова, главврач поликлиники №5 – 53,3.

– Елена Кутыга, главврач детской поликлиники №3 - 63.

– Анна Панина, главврач консультативно-диагностической поликлиники №2 – 96,7.

– Сергей Меркулов, главврач клинической поликлиники №1 – 93,3.

– Елена Титова, главврач клинической поликлиники №28 – 88,7.

Стоматологии Волгограда и области:

– Римма Емельянова, главврач Котовской стоматологической поликлиники – 73,4.

– Сергей Гаценко, главврач стоматологической поликлиники №8 – 105,4.

– Алексей Поронин, главврач стоматологической поликлиники №9 – 105,3.

– Алексей Сосновский, главврач стоматологической поликлиники №1 – 98,2.

– Наталия Лукьянскова, главврач стоматологической поликлиники – 87,2.

– Александр Осокин, главврач клинической стоматологической поликлиники №5 – 105.

– Анжелика Туманова, главврач клинической стоматологической поликлиники №12 – 115,8.

– Сергей Зайченков, главврач Михайловской стоматологической поликлиники – 94,1.

– Вероника Змейкова, главврач стоматологической поликлиники №11 – 98,5.

– Оксана Михальченко – главврач стоматологической поликлиники №7 – 96,5.

– Дмитрий Верстаков, главврач областной клинической стоматологической поликлиники – 100,9.

– Дмитрий Дмитриенко, главврач городской стоматологической поликлиники – 105,3.

– Анна Осыко, главврач детской клинической стоматологической поликлиники №2 – 102,4.

– Максим Байков, главврач Жирновской стоматологической поликлиники – 77,5.