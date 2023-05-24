Главные врачи и заместители учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, опубликовали свои средние зарплаты за 2022 год. Однако есть в нынешней ставшей уже традиционной антикоррупционной кампании одна особенность – зарплаты нескольких медиков, работающих в регионе, оказались скрыты от общественности. Основанием этого послужил Указ Президента, изданный 29 декабря 2022 года №968 – подпункт «ж» пункта 14, который дает право не публиковать сведения о доходах некоторым категориям граждан в связи с проведением СВО.
Так, в Волгограде под действие этого указа попали некоторые сотрудники Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, клинической станции скорой медицинской помощи, регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также одного из роддомов.
Согласно опубликованным данным, самым высокооплачиваемым руководителем среди главных врачей и директоров учреждений облкомздрава оказалась Наталия Кушнирук, которая возглавляет Волгоградскую областную клиническую больницу №1. В месяц она получала в прошлом году в среднем 168,4 тысячи рублей.
На втором месте по уровню зарплаты оказалась главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Марина Королева – 153,4 тысячи рублей.
Главный врач клинической больницы скорой медицинской помощи №7 Наталья Панина зарабатывала 147,6 тысяч в месяц,
На четвертом месте по уровню зарплаты расположился Константин Позднышев, руководитель городской клинической больницы имени Фишера №1 в Волжском – 138,4 тысячи рублей.
Главный врач волгоградского областного клинического онкологического диспансера Надежда Коваленко получала 133,3 тысячи рублей в месяц.
Средняя зарплата главврача Волгоградской областной детской клинической больницы Светланы Смыковой составляла 128,7 тысячи рублей.
Анатолий Калмыков, главврач клинической больницы скорой медицинской помощи №15, зарабатывал в прошлом году 128,5 тысячи рублей в месяц.
Меньше всего оказалась зарплата руководителя ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр» Григория Снигура – всего 36,1 тысяча рублей в месяц. При этом один из его замов и вовсе получала в прошлом году… 11 тысяч рублей.
Руководители больниц, диспансеров и других учреждений Волгограда:
– Татьяна Заклекова, главврач областного клинического кожно-венерологического диспансера – 98,6 тысячи.
– Георгий Дохмадзе, главврач городской клинической больницы №1 – 87,2.
– Олег Кириллов, главврач областного госпиталя ветеранов войны – 88,7.
– Елена Левшина, главврач Волгоградской областной клинической больницы №3 – 91,3.
– Елена Демина, главврач областной клинической инфекционной больницы №1 – 77,6.
– Виталий Иваненко, главврач областного клинического кардиологического центра – 107,3.
– Олег Козырев, главврач Волгоградского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями – 92,8.
– Инна Замятина, главврач областной клинической психиатрической больницы №2 – 103,5.
– Галина Мордвинова, главврач областного клинического противотуберкулезного диспансера – 89,6.
– Алексей Иванов, главврач областного клинического хосписа – 69,9.
– Елена Дронова, главврач областного клинического центра медицинской реабилитации – 78,6.
– Алексей Воронков, руководитель областного медицинского информационно-аналитического центра – 95,9.
– Лариса Раевская, главврач областной детской клинической психиатрической больницы – 73.
– Максим Выскуб, главврач ГАУ «Медицинский центр» - 87,3.
– Галина Генералова, директор Волгоградского медицинского колледжа – 97,4.
– Татьяна Веровская, главврач областного клинического перинатального центра №2 – 115,1.
– Екатерина Матвеева, главврач городской больницы №22 – 89,5.
– Елена Хлопотова, главврач областной инфекционной больницы №2 – 70,9.
– Виктория Нагорнева, главврач роддома №4 – 93,3.
– Виталий Двужилов, главврач клинического роддома №2 – 80,7.
– Ринат Кудряков, руководитель Волгоградской областной дезинфекционной станции – 62,4.
– Лариса Бубнова, главврач областного клинического наркологического диспансера – 98,5.
– Анжелика Рогова, главврач детской больницы №1 – 69,3.
– Елена Макеева, главврач детской клинической больницы №8 – 80,7.
– Сергей Захаров, главврач больницы №16 – 83,2.
– Дмитрий Орлов, главврач клинической больницы №5 – 84.
– Елена Щербинина, главврач клинической больницы №4 – 96,1.
– Петр Иванов, главврач клинической больницы №12 – 73,1.
– Наталья Трубина, экс-главный врач клинической больницы №11 – 39,5.
– Анна Панина, главврач консультативно-диагностической поликлиники №2 – 96,7.
– Александра Сазонова, главврач областного специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и с нарушением психики – 74,4.
– Кван Ниталиев, главврач областного противотуберкулезного санатория поселок Кумысолечебница палласовского района – 65,7.
– Василий Чибинев, руководитель областного медцентра мобилизационных резервов «Резерв» - 68,3.
– Андрей Поплавский, главврач областного патологоанатомического бюро – 87.
– Ольга Жигунова, главврач областной психиатрической больницы №1 – 84,3.
– Дмитрий Перлин, главврач областного уронефрологического центра – 87,2.
– Павел Коновалов, главврач областного центра крови – 88,4.
Главные врачи центральных районных и городских больниц Волгоградской области:
– Галина Ветютнева, главврач Серафимовичской ЦРБ – 79,9.
– Лидия Наумова, главврач Среднеахтубинской ЦРБ – 89,1.
– Геннадий Сизов, главврач Урюпинской ЦРБ – 85,9.
– Владимир Галушкин, главврач центральной городской больницы Камышина – 83,8.
– Мария Руденко, главврач Ольховской ЦРБ – 58,9.
– Олеся Чернозубова, главврач Чернышковской ЦРБ – 73,8.
– Вячеслав Буянова, ранее возглавлявший Фроловскую ЦРБ (ныне главврач Михайловской ЦРБ) – 90,2.
– Дмитрий Кочетков, главврач Киквидзенской ЦРБ – 90,7.
– Николай Абрамов, главврач Котовской ЦРБ – 94,5.
– Светлана Шевченко, главврач Старополтавской ЦРБ – 66.
– Людмила Панина, главврач городской детской больницы в Волжском – 79,8.
– Владимир Дзагоев, главврач Октябрьской ЦРБ – 66,4.
– Галина Савушкина, главврач Еланской ЦРБ – 86.
– Андрей Калмыков, экс-главный врач Михайловской ЦРБ – 101.
– Александр Орлов, главврач Камышинской детской городской больницы – 78,9.
– Сергей Чуйкин, главврач Иловлинской ЦРБ – 74,7.
– Виктор Бессолов, главврач Калачевской ЦРБ – 88,4.
– Сергей Хазов, главврач Клетской ЦРБ – 69,6.
– Юлия Шиповская, главврач Кумылженской ЦРБ – 74,3.
– Юлия Лупцева, главврач Дубовской ЦРБ – 72,1.
– Ольга Муковнина, главврач Быковской ЦРБ – 69,5.
– Андрей Кабанов, главный врач Руднянской ЦРБ – 66,6.
– Наталья Рысухина, главврач Светлоярской ЦРБ – 78,4.
– Лидия Кузенкова, главврач Суровикинской ЦРБ – 73,6.
– Станислав Баканов, главврач Палласовской ЦРБ – 96.
– Александр Бухтин, главврач областного клинического перинатального центра №1 в Волжском– 95,6.
– Наталья Данилова, главный врач городской больницы №1 Камышина – 77,9.
– Ольга Грошевая, главврач городской больницы №2 – 78,4.
– Людмила Турбанова, главврач городской детской поликлиники №2 – 79,6.
– Дмитрий Шипунов, главврач городской клинической больницы №3 в Волжском – 90,9.
– Сергей Левкин, главврач Городищенской ЦРБ – 65,6.
– Людмила Шинкаренко, главврач Даниловской ЦРБ – 78,1.
– Дмитрий Крайнов, главврач Ленинской ЦРБ – 83,8.
– Наталья Аринушкина, главврач Михайловской детской городской больницы – 70,2.
– Надежда Тридубова, главврач Нехаевской ЦРБ – 65,4.
– Людмила Макеева, главврач Николаевской ЦРБ – 98,8.
– Наталья Бороденко, главврач Новониколаевской ЦРБ – 65,7.
– Елена Дьячкова, главврач Жирновской ЦРБ – 74,8.
Поликлиники Волгограда и области:
– Марина Харьковская, главврач детской клинической поликлиники №31 – 78,1.
– Вера Скуратова, главврач детской поликлиники №16 – 62,7.
– Сергей Дорофеев, главврач детской поликлиники №1 – 80,8.
– Елена Сергиенко, главврач детской поликлиники №6 – 65,6.
– Виктория Годенко, главврач клинической поликлиники №3 – 83,6.
– Ольга Павлова, главный врач детской клинической поликлиники №15 – 71.
– Олег Ярыгин, главврач поликлиники №2 – 98,4.
– Ирина Проненко, главный врач поликлиники №30 – 66,5.
– Ольга Молчанова, главврач поликлиники №4 – 89,7.
– Ольга Корсакова, главврач поликлиники №5 – 53,3.
– Елена Кутыга, главврач детской поликлиники №3 - 63.
– Анна Панина, главврач консультативно-диагностической поликлиники №2 – 96,7.
– Сергей Меркулов, главврач клинической поликлиники №1 – 93,3.
– Елена Титова, главврач клинической поликлиники №28 – 88,7.
Стоматологии Волгограда и области:
– Римма Емельянова, главврач Котовской стоматологической поликлиники – 73,4.
– Сергей Гаценко, главврач стоматологической поликлиники №8 – 105,4.
– Алексей Поронин, главврач стоматологической поликлиники №9 – 105,3.
– Алексей Сосновский, главврач стоматологической поликлиники №1 – 98,2.
– Наталия Лукьянскова, главврач стоматологической поликлиники – 87,2.
– Александр Осокин, главврач клинической стоматологической поликлиники №5 – 105.
– Анжелика Туманова, главврач клинической стоматологической поликлиники №12 – 115,8.
– Сергей Зайченков, главврач Михайловской стоматологической поликлиники – 94,1.
– Вероника Змейкова, главврач стоматологической поликлиники №11 – 98,5.
– Оксана Михальченко – главврач стоматологической поликлиники №7 – 96,5.
– Дмитрий Верстаков, главврач областной клинической стоматологической поликлиники – 100,9.
– Дмитрий Дмитриенко, главврач городской стоматологической поликлиники – 105,3.
– Анна Осыко, главврач детской клинической стоматологической поликлиники №2 – 102,4.
– Максим Байков, главврач Жирновской стоматологической поликлиники – 77,5.