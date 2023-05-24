Борьба с коррупцией

До 170 тысяч: главные врачи волгоградских больниц обнародовали зарплаты за 2022 год

Борьба с коррупцией 24.05.2023 20:19
0
24.05.2023 20:19


Главные врачи и заместители учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, опубликовали свои средние зарплаты за 2022 год. Однако есть в нынешней ставшей уже традиционной антикоррупционной кампании одна особенность – зарплаты нескольких медиков, работающих в регионе, оказались скрыты от общественности. Основанием этого послужил Указ Президента, изданный 29 декабря 2022 года №968 – подпункт «ж» пункта 14, который дает право не публиковать сведения о доходах некоторым категориям граждан в связи с проведением СВО. 

Так, в Волгограде под действие этого указа попали некоторые сотрудники Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, клинической станции скорой медицинской помощи, регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также одного из роддомов. 

Согласно опубликованным данным, самым высокооплачиваемым руководителем среди главных врачей и директоров учреждений облкомздрава оказалась Наталия Кушнирук, которая возглавляет Волгоградскую областную клиническую больницу №1. В месяц она получала в прошлом году в среднем 168,4 тысячи рублей. 

На втором месте по уровню зарплаты оказалась главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Марина Королева – 153,4 тысячи рублей. 

Главный врач клинической больницы скорой медицинской помощи №7 Наталья Панина зарабатывала 147,6 тысяч в месяц, 

На четвертом  месте по уровню зарплаты расположился Константин Позднышев, руководитель городской клинической больницы имени Фишера №1 в Волжском – 138,4 тысячи рублей. 

Главный врач волгоградского областного клинического онкологического диспансера Надежда Коваленко получала 133,3 тысячи рублей в месяц. 

Средняя зарплата главврача Волгоградской областной детской клинической больницы Светланы Смыковой составляла 128,7 тысячи рублей.  

Анатолий Калмыков, главврач клинической больницы скорой медицинской помощи №15, зарабатывал в прошлом году 128,5 тысячи рублей в месяц. 

Меньше всего оказалась зарплата руководителя ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр» Григория Снигура – всего 36,1 тысяча рублей в месяц. При этом один из его замов и вовсе получала в прошлом году… 11 тысяч рублей. 

Руководители больниц, диспансеров и других учреждений Волгограда:  

 Татьяна Заклекова, главврач областного клинического кожно-венерологического диспансера – 98,6 тысячи. 

 Георгий Дохмадзе, главврач городской клинической больницы №1 – 87,2.

 Олег Кириллов, главврач областного госпиталя ветеранов войны – 88,7.

 Елена Левшина, главврач Волгоградской областной клинической больницы №3 – 91,3.

 Елена Демина, главврач областной клинической инфекционной больницы №1 – 77,6.

 Виталий Иваненко, главврач областного клинического кардиологического центра – 107,3.

 Олег Козырев, главврач Волгоградского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями – 92,8.

 Инна Замятина, главврач областной клинической психиатрической больницы №2 – 103,5.

 Галина Мордвинова, главврач областного клинического противотуберкулезного диспансера – 89,6.

 Алексей Иванов, главврач областного клинического хосписа – 69,9.

 Елена Дронова, главврач областного клинического центра медицинской реабилитации – 78,6.

 Алексей Воронков, руководитель областного медицинского информационно-аналитического центра – 95,9.

 Лариса Раевская, главврач областной детской клинической психиатрической больницы – 73.

 Максим Выскуб, главврач ГАУ «Медицинский центр» - 87,3.

 Галина Генералова, директор Волгоградского медицинского колледжа – 97,4.

 Татьяна Веровская, главврач областного клинического перинатального центра №2 – 115,1.

 Екатерина Матвеева, главврач городской больницы №22 – 89,5.

 Елена Хлопотова, главврач областной инфекционной больницы №2 – 70,9.

 Виктория Нагорнева, главврач роддома №4 – 93,3.

 Виталий Двужилов, главврач клинического роддома №2 – 80,7.

 Ринат Кудряков, руководитель Волгоградской областной дезинфекционной станции – 62,4.

 Лариса Бубнова, главврач областного клинического наркологического диспансера – 98,5.

 Анжелика Рогова, главврач детской больницы №1 – 69,3.

 Елена Макеева, главврач детской клинической больницы №8 – 80,7.

 Сергей Захаров, главврач больницы №16 – 83,2.

 Дмитрий Орлов, главврач клинической больницы №5 – 84.

 Елена Щербинина, главврач клинической больницы №4 – 96,1.

 Петр Иванов, главврач клинической больницы №12 – 73,1.

 Наталья Трубина, экс-главный врач клинической больницы №11 – 39,5.

 Анна Панина, главврач консультативно-диагностической поликлиники №2 – 96,7. 

 Александра Сазонова, главврач областного специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и с нарушением психики – 74,4.

 Кван Ниталиев, главврач областного противотуберкулезного санатория поселок Кумысолечебница палласовского района – 65,7.

 Василий Чибинев, руководитель областного медцентра мобилизационных резервов «Резерв» - 68,3. 

 Андрей Поплавский, главврач областного патологоанатомического бюро – 87.

 Ольга Жигунова, главврач областной психиатрической больницы №1 – 84,3.

 Дмитрий Перлин, главврач областного уронефрологического центра – 87,2.

 Павел Коновалов, главврач областного центра крови – 88,4. 

Главные врачи центральных районных и городских больниц Волгоградской области:

– Галина Ветютнева, главврач Серафимовичской ЦРБ – 79,9.

 Лидия Наумова, главврач Среднеахтубинской ЦРБ – 89,1.

 Геннадий Сизов, главврач Урюпинской ЦРБ – 85,9.

 Владимир Галушкин, главврач центральной городской больницы Камышина – 83,8.

 Мария Руденко, главврач Ольховской ЦРБ – 58,9.

 Олеся Чернозубова, главврач Чернышковской ЦРБ – 73,8.

 Вячеслав Буянова, ранее возглавлявший Фроловскую ЦРБ (ныне главврач Михайловской ЦРБ) – 90,2.

 Дмитрий Кочетков, главврач Киквидзенской ЦРБ – 90,7.

 Николай Абрамов, главврач Котовской ЦРБ – 94,5.

 Светлана Шевченко, главврач Старополтавской ЦРБ – 66.

 Людмила Панина, главврач городской детской больницы в Волжском – 79,8.

 Владимир Дзагоев, главврач Октябрьской ЦРБ – 66,4.

 Галина Савушкина, главврач Еланской ЦРБ – 86.

 Андрей Калмыков, экс-главный врач Михайловской ЦРБ – 101.

 Александр Орлов, главврач Камышинской детской городской больницы – 78,9.

 Сергей Чуйкин, главврач Иловлинской ЦРБ – 74,7.

 Виктор Бессолов, главврач Калачевской ЦРБ – 88,4.

 Сергей Хазов, главврач Клетской ЦРБ – 69,6.

 Юлия Шиповская, главврач Кумылженской ЦРБ – 74,3.

 Юлия Лупцева, главврач Дубовской ЦРБ – 72,1.

 Ольга Муковнина, главврач Быковской ЦРБ – 69,5.

 Андрей Кабанов, главный врач Руднянской ЦРБ – 66,6.

 Наталья Рысухина, главврач Светлоярской ЦРБ – 78,4.

 Лидия Кузенкова, главврач Суровикинской ЦРБ – 73,6.

 Станислав Баканов, главврач Палласовской ЦРБ – 96.

 Александр Бухтин, главврач областного клинического перинатального центра №1 в Волжском– 95,6.

 Наталья Данилова, главный врач городской больницы №1 Камышина – 77,9.

 Ольга Грошевая, главврач городской больницы №2 – 78,4.

 Людмила Турбанова, главврач городской детской поликлиники №2 – 79,6.

 Дмитрий Шипунов, главврач городской клинической больницы №3 в Волжском – 90,9.

 Сергей Левкин, главврач Городищенской ЦРБ – 65,6.

 Людмила Шинкаренко, главврач Даниловской ЦРБ – 78,1.

 Дмитрий Крайнов, главврач Ленинской ЦРБ – 83,8.

 Наталья Аринушкина, главврач Михайловской детской городской больницы – 70,2.

 Надежда Тридубова, главврач Нехаевской ЦРБ – 65,4.

 Людмила Макеева, главврач Николаевской ЦРБ – 98,8.

 Наталья Бороденко, главврач Новониколаевской ЦРБ – 65,7.

 Елена Дьячкова, главврач Жирновской ЦРБ – 74,8.

Поликлиники Волгограда и области:

 Марина Харьковская, главврач детской клинической поликлиники №31 – 78,1.

 Вера Скуратова, главврач детской поликлиники №16 – 62,7.

 Сергей Дорофеев, главврач детской поликлиники №1 – 80,8.

 Елена Сергиенко, главврач детской поликлиники №6 – 65,6.

 Виктория Годенко, главврач клинической поликлиники №3 – 83,6.

 Ольга Павлова, главный врач детской клинической поликлиники №15 – 71.

 Олег Ярыгин, главврач поликлиники №2 – 98,4.

 Ирина Проненко, главный врач поликлиники №30 – 66,5.

 Ольга Молчанова, главврач поликлиники №4 – 89,7.

 Ольга Корсакова, главврач поликлиники №5 – 53,3.

 Елена Кутыга, главврач детской поликлиники №3  - 63.

 Анна Панина, главврач консультативно-диагностической поликлиники №2 – 96,7. 

 Сергей Меркулов, главврач клинической поликлиники №1 – 93,3.

 Елена Титова, главврач клинической поликлиники №28 – 88,7.

Стоматологии Волгограда и области:

 Римма Емельянова, главврач Котовской стоматологической поликлиники – 73,4.

 Сергей Гаценко, главврач стоматологической поликлиники №8 – 105,4.

 Алексей Поронин, главврач стоматологической поликлиники №9 – 105,3.

 Алексей Сосновский, главврач стоматологической поликлиники №1 – 98,2.

 Наталия Лукьянскова, главврач стоматологической поликлиники – 87,2.

 Александр Осокин, главврач клинической стоматологической поликлиники №5 – 105.

 Анжелика Туманова, главврач клинической стоматологической поликлиники №12 – 115,8.

 Сергей Зайченков, главврач Михайловской стоматологической поликлиники – 94,1.

 Вероника Змейкова, главврач стоматологической поликлиники №11 – 98,5.

 Оксана Михальченко – главврач стоматологической поликлиники №7 – 96,5.

 Дмитрий Верстаков, главврач областной клинической стоматологической поликлиники – 100,9.

 Дмитрий Дмитриенко, главврач городской стоматологической поликлиники  – 105,3.

 Анна Осыко, главврач детской клинической стоматологической поликлиники №2 – 102,4.

 Максим Байков, главврач Жирновской стоматологической поликлиники – 77,5.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
22.05.2023 17:14
Борьба с коррупцией 22.05.2023 17:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.05.2023 17:35
Борьба с коррупцией 21.05.2023 17:35
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2023 11:49
Борьба с коррупцией 13.05.2023 11:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2023 08:35
Борьба с коррупцией 13.05.2023 08:35
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.04.2023 10:42
Борьба с коррупцией 27.04.2023 10:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.04.2023 18:33
Борьба с коррупцией 26.04.2023 18:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.04.2023 15:12
Борьба с коррупцией 14.04.2023 15:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.04.2023 13:01
Борьба с коррупцией 11.04.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.04.2023 10:57
Борьба с коррупцией 06.04.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.04.2023 08:04
Борьба с коррупцией 02.04.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.03.2023 17:34
Борьба с коррупцией 29.03.2023 17:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.03.2023 19:49
Борьба с коррупцией 21.03.2023 19:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.02.2023 16:29
Борьба с коррупцией 28.02.2023 16:29
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.02.2023 10:28
Борьба с коррупцией 03.02.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.01.2023 13:54
Борьба с коррупцией 25.01.2023 13:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:02
«Динамо-Синара» примет в Волгограде 25 мая «Кубань»Смотреть фотографии
20:19
До 170 тысяч: главные врачи волгоградских больниц обнародовали зарплаты за 2022 годСмотреть фотографии
19:53
Директор волгоградского филиала Tele2 вошел в число топ-менеджеров года в сфере связиСмотреть фотографии
19:20
Суд оштрафовал 20-летнего волгоградца на 100 тысяч за гей-пропагандуСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде Концессии устраняют течь на водопроводеСмотреть фотографии
18:05
Водителя кроссовера избили в Волгограде за наезд на ребенка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:33
На московской трассе под Волгоградом дотла выгорела грузовая «Газель»Смотреть фотографии
17:08
«Сбили на глазах всей команды»: в Волгограде объявили сбор помощи сбитому «Нивой» 13-летнему спортсменуСмотреть фотографии
16:20
Напавшего с ножом на выпускницу школьника отправили в СИЗО и к психиатрамСмотреть фотографии
16:06
Из спецназа ФСИН на СВО. В Волгоград после ранения вернулся боец «Бессмертного Сталинграда»: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгоградской области на остановке задержали мужчину с обрезом ружьяСмотреть фотографии
15:57
Глава ФНС Даниил Егоров сообщил об открытии ЕНС для всех физических лицСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде закупили 20 новых электробусов для жителей ЖК «Долина»Смотреть фотографии
13:52
Андрей Кикоть выслушал жильцов опасного дома на ул. Жолудева в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Был завернут в одеяло. В Волгограде у жилого дома нашли мумифицированный трупСмотреть фотографии
12:39
Волгоградских приставов заподозрили в незаконной продаже земли с торговСмотреть фотографии
12:38
Семейные пары из Волгограда приглашают поучаствовать в шоу «Клиника счастья. Реалити»Смотреть фотографии
12:08
Замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть побывал в гостях у жильцов аварийных домов в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:57
На станции «Бакинская» в Волгограде под товарняк попал молодой пареньСмотреть фотографии
11:20
«Спешил домой, видимо»: на водителя «Нивы» после страшного ДТП с школьником в Волгограде завели уголовное делоСмотреть фотографии
11:14
«Шумела, потом — притихла»: в Волгограде с 9-го этажа выпала женщинаСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде 4-летний мальчик на самокате попал под колеса автомобиляСмотреть фотографии
10:08
Наезд самокатчика на 52-летнюю женщину в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области вновь ввели желтый уровень опасностиСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде накрыли подпольное производство левой водки «Пять озер» и «Беленькой»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:25
Волонтеры разыскивают пропавшего 2 мая 59-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
08:08
На северо-восточные районы Волгоградской области опустился густой туманСмотреть фотографии
07:50
«Все еще в реанимации»: в Волгограде прооперировали сбитого «Нивой» школьникаСмотреть фотографии
22:20
«Вход бесплатный»: в Волгограде 24 мая стартует юношеский футбольный турнир УЕФАСмотреть фотографии
21:42
«Бесились и зажигали»: волгоградские выпускники после линеек оторвались в ЦПКиОСмотреть фотографии
 