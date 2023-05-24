Расследования

Волгоградских приставов заподозрили в незаконной продаже земли с торгов

Расследования 24.05.2023 12:39
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24.05.2023 12:39


Действиям судебных приставов Волжского, которые продали с торгов участок, принадлежавший женщине и не имеющей долгов, дадут оценку правоохранительные органы. Как сообщили V102.RU в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, где разбирались с этой странной историей, в 2021 году жительница Волжского Марина Сергеевна К. взяла кредит на приобретение участка. Однако через полгода он был продан с торгов приставами. Причем в качестве собственника ее участка выступал неизвестный ей гражданин. 

Почти год женщина была вынуждена доказывать свое имущественное право, обращаясь в различные административные, надзорные и судебные инстанции. Установить факт незаконных действий со стороны должностных лиц удалось волгоградскому омбудсмену. 

Как выяснилось, весной 2022 года ее участок в качестве арестованного имущества был выставлен на торги на основании постановления Межрайонного ОСП УФССП по Волгоградской области. При этом он проходил как собственность некоего должника. При этом сама женщина никаких долгов не имела. 

В результате участок приобрела с торгов неизвестная волжанке организация. Вместе с этим, незаконно лишившись права распоряжения своим имуществом, женщина продолжала  вносить ежемесячные кредитные платежи и оплачивать имущественный налог. Пострадавшая обжаловала действия судебных приставов-исполнителей в суде. Но, несмотря на вынесенное и вступившее в законную силу в конце 2022 решение о признании незаконности действий должностных лиц, необходимые изменения в соответствующие документы о собственнике земельного участка профильными органами до сих пор не внесены.

Теперь правоохранителям придется выяснить, на каком основании приставы незаконно реализовали участок добросовестной собственницы. 

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