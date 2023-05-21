



«Ротор» сегодня, 21 мая, одержал трудовую победу над лидером первенства новороссийским «Черноморцем» на Волгоград Арене со счетом 2:1. Как сообщает V102.RU, на стадионе наблюдался повышенный интерес к поединку. Поболеть за свою команду пришли 15925 зрителей. «Ротор» сегодня, 21 мая, одержал трудовую победу над лидером первенства новороссийским «Черноморцем» на Волгоград Арене со счетом 2:1. Как сообщает V102.RU, на стадионе наблюдался повышенный интерес к поединку. Поболеть за свою команду пришли 15925 зрителей.





Во втором тайме и у «Ротора», и у «Черноморца» были ситуации, которые могли закончиться очередными голами. В таких опасных эпизодах, возникающих у ворот волгоградцев, на отлично справлялся Сергей Самок, чью игру без преувеличения можно назвать одной из главной составляющих итогового успеха . Хоть волгоградцы были чуть менее активны в завершающей стадии по сравнению с первой половиной матча, но они умудрялись подавлять соперника за счет желания победить и эмоций, буквально «выгрызая» мяч на каждом участке поля. Во втором тайме и у «Ротора», и у «Черноморца» были ситуации, которые могли закончиться очередными голами. В таких опасных эпизодах, возникающих у ворот волгоградцев, на отлично справлялся Сергей Самок, чью игру без преувеличения можно назвать одной из главной составляющих итогового успеха . Хоть волгоградцы были чуть менее активны в завершающей стадии по сравнению с первой половиной матча, но они умудрялись подавлять соперника за счет желания победить и эмоций, буквально «выгрызая» мяч на каждом участке поля.



Иван Тюгаев Фото автора и СК "Ротор" VK.com



Первые полчаса матча прошли без особо ярких событий. Соперники активно боролись на право владения мячом и вступали в единоборства, однако никому не удавалось создать опасные моменты. Лишь, когда на 25-й минуте Юрий Завезен ударил издалека в сторону ворот «Черноморца», болельщики встрепенулись в ожидании гола. Однако вратарь , к разочарованию фанатов, сумел спокойно поймать мяч.Тем не менее спустя несколько минут случилось то, чего ждал весь стадион. Артём Максименко выиграл верховую борьбу за мяч, направил его Ризвану Умарову, а тот отдал выверенную голевую передачу на Илью Сафронова. Последний выбежал один на один с голкипером и отправил мяч в сетку. Первый гол «Ротора» трибуны встретили в едином порыве неописуемого восторга.Лидерство в счёте бурно отпраздновала и скамейка «Ротора». В то же время главный тренер Алексей Стукалов, разделив радость подопечных, быстро переключился на указания своим игрокам, отдельно что-то внушая Ризвану Умарову.А через некоторое время Сафронов решил замахнуться на дубль. Получив навесную передачу с правого фланга от Данила Пелиха, игрок «Ротора» попытался забить в падении. Однако задумка Ильи, уже находившегося в полете, не удалась из-за бдительности защитника «Черноморца», который фактически снял мяч с ноги волгоградского футболиста. При этом болельщики оценили идею и попытку необычно исполнить свой момент от автора первого гола.Как оказалось, случившийся эпизод оказался прелюдией ко второму, не менее интересному забитому мячу. Дмитрий Прищепа отправил фантастическую дальнюю передачу, которая долго и красиво шла на глазах завороженных болельщиков, пока не настигла Ризвана Умарова в штрафной новороссийцев. Тот в прыжке подстроился под летящий игровой снаряд и поразил ворота к восторгу поклонников сине-голубых.Не исключено, что «Ротор» потратил слишком много эмоций и сил на фееричные голы и в целом активную игру на протяжении большей части первых 45 минут. К концу тайма игрокам «Черноморца» удалось перехватить инициативу на время. Они даже могли сократить отставание ещё до перерыва. Это был довольно неприятный момент для вратаря волгоградцев Сергея Самка – мяч летел фактически в открытые перед футболистом гостей ворота. Но удача была явно на стороне «Ротора» и зрители не увидели мяч в сетке после разыгранной атаки.Надо сказать, что игроки волгоградского клуба вышли на игру заряженными на борьбу и победу. Они смело шли в активный прессинг, стелились в подкатах, доставляя удовольствие болельщикам, которые видели на поле единую команду.Во второй половине матча, понимая, что соперник будет пытаться отыгрываться, Алексей Стукалов решил усилить оборону, сделав замену – вместо полузащитника Кирилла Родионова на поле вышел защитник Никита Кармаев. Хотя это не спасло «Ротор» от пропущенного гола. Морякам удалось разыграть долгую, но, как выяснилось, результативную комбинацию, которая закончилась взятием ворот. Несмотря на то, что Сергею Самку удалось сначала отбить мяч, но тот отлетел прямо на ногу другому футболисту новороссийцев и на добивании у оппонента получилось поразить цель.Эмоции в заключительном отрезке зашкаливали у всех. Наставник сине-голубых Алексей Стукалов уже не мог спокойно стоять на месте и в какой-то момент, забывшись, выскочил на несколько секунд на поле, Интересно, что арбитр также подходил к главному тренеру хозяев и дополнительно с ним о чём-то общался. Однако усмирить буйство трибун не смог бы никакой судья. В добавленные пять минут «Ротор» выстоял буквально, на характере и остатках сил. Тем не менее игроки свою задачу выполнили – дисциплинированно сыграли в обороне и одержали заслуженную итоговую победу 2:1. Когда рефери сигнализировал об окончании матча, некоторые футболисты «Ротора» без сил рухнули на газон. А Данил Пелих со скамейки запасных рванул к воротам и прыгнул в порыве радости на Сергея Самка.Чуть отдышавшись, наша команда прошла по полю перед трибунами под оглушающий рев болельщиков и крики «Молодцы!». Эти мгновения были одинаково прекрасны как для фанатов, так и для спортсменов, добывших важную викторию. В соцсетях некоторые волгоградцы признались, что так отчаянно болели, что сорвали голос.Еще до окончания матча в Волгограде стало известно, что «Чайка», занимавшая второе место в первенстве второй лиги до сегодняшнего игрового дня, проиграла «Кубань-Холдингу» 0:2. И в результате этого победа «Ротора» над «Черноморцем» поменяла позиции первой тройки и волгоградский клуб поднялся на второе место. За два тура до конца первенства новороссийский клуб продолжает лидировать и опережает сине-голубых на пять очков.