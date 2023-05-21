Тем не менее спустя несколько минут случилось то, чего ждал весь стадион. Артём Максименко выиграл верховую борьбу за мяч, направил его Ризвану Умарову, а тот отдал выверенную голевую передачу на Илью Сафронова. Последний выбежал один на один с голкипером и отправил мяч в сетку. Первый гол «Ротора» трибуны встретили в едином порыве неописуемого восторга.
Лидерство в счёте бурно отпраздновала и скамейка «Ротора». В то же время главный тренер Алексей Стукалов, разделив радость подопечных, быстро переключился на указания своим игрокам, отдельно что-то внушая Ризвану Умарову.
А через некоторое время Сафронов решил замахнуться на дубль. Получив навесную передачу с правого фланга от Данила Пелиха, игрок «Ротора» попытался забить в падении. Однако задумка Ильи, уже находившегося в полете, не удалась из-за бдительности защитника «Черноморца», который фактически снял мяч с ноги волгоградского футболиста. При этом болельщики оценили идею и попытку необычно исполнить свой момент от автора первого гола.
Как оказалось, случившийся эпизод оказался прелюдией ко второму, не менее интересному забитому мячу. Дмитрий Прищепа отправил фантастическую дальнюю передачу, которая долго и красиво шла на глазах завороженных болельщиков, пока не настигла Ризвана Умарова в штрафной новороссийцев. Тот в прыжке подстроился под летящий игровой снаряд и поразил ворота к восторгу поклонников сине-голубых.
Не исключено, что «Ротор» потратил слишком много эмоций и сил на фееричные голы и в целом активную игру на протяжении большей части первых 45 минут. К концу тайма игрокам «Черноморца» удалось перехватить инициативу на время. Они даже могли сократить отставание ещё до перерыва. Это был довольно неприятный момент для вратаря волгоградцев Сергея Самка – мяч летел фактически в открытые перед футболистом гостей ворота. Но удача была явно на стороне «Ротора» и зрители не увидели мяч в сетке после разыгранной атаки.
Надо сказать, что игроки волгоградского клуба вышли на игру заряженными на борьбу и победу. Они смело шли в активный прессинг, стелились в подкатах, доставляя удовольствие болельщикам, которые видели на поле единую команду.
Во второй половине матча, понимая, что соперник будет пытаться отыгрываться, Алексей Стукалов решил усилить оборону, сделав замену – вместо полузащитника Кирилла Родионова на поле вышел защитник Никита Кармаев. Хотя это не спасло «Ротор» от пропущенного гола. Морякам удалось разыграть долгую, но, как выяснилось, результативную комбинацию, которая закончилась взятием ворот. Несмотря на то, что Сергею Самку удалось сначала отбить мяч, но тот отлетел прямо на ногу другому футболисту новороссийцев и на добивании у оппонента получилось поразить цель.
Чуть отдышавшись, наша команда прошла по полю перед трибунами под оглушающий рев болельщиков и крики «Молодцы!». Эти мгновения были одинаково прекрасны как для фанатов, так и для спортсменов, добывших важную викторию. В соцсетях некоторые волгоградцы признались, что так отчаянно болели, что сорвали голос.
Еще до окончания матча в Волгограде стало известно, что «Чайка», занимавшая второе место в первенстве второй лиги до сегодняшнего игрового дня, проиграла «Кубань-Холдингу» 0:2. И в результате этого победа «Ротора» над «Черноморцем» поменяла позиции первой тройки и волгоградский клуб поднялся на второе место. За два тура до конца первенства новороссийский клуб продолжает лидировать и опережает сине-голубых на пять очков.